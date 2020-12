Roca: Navidad con pirotecnia y sin controles

Malestar por el uso de la pirotecnia durante el festejo de la Navidad en Roca. Es que, pese a que está en plena vigencia la ordenanza Nº 4919 que establece la prohibición de venta y uso de pirotecnia sonora como así también de globos de papel, en algunos barrios se escucharon las detonaciones de los fuegos de artificios.

La ordenanza es clara, sólo se permite la venta de pirotecnia lumínica, sin efecto sonoro. Sin embargo hubo poco control de la Policía y de los inspectores de la municipalidad de Roca. Son ellos los encargados en hacer cumplir la medida.

Ya se conoce el gran daño psicológico y emocional que ocasiona a personas con Trastorno del Espectro Autista, Sindrome de Down, Trastornos Generalizado del Desarrollo, personas altamente sensibles, mascotas y otros animales.

Ante la falta de controles y ante el incumplimiento de la medida se programó una marcha para el 26 de diciembre a las 19 horas en el Monumento de la Manzana con el fin de manifestarse en contra de la venta, comercialización y el uso de pirotecnia sonora.

"Algunos barrios no tiraron pirotecnia, pero el resto fue desastroso. Tomemos en cuenta que en año nuevo será peor. Falta más inspección", escribió a través de las redes sociales Gabriela Salazar, una conocida proteccionista de animales.

“Nos pidieron hacer la marcha antes del 26 y dijimos que no porque queríamos saber que pasaría en Navidad. Intuíamos que esto iba a pasar, pero también teníamos la esperanza que todo cambiara. ¡Nos equivocamos, no cambió nada! Fue peor. Si no hacemos algo, en Año Nuevo será peor. Aprovechemos la marcha para reclamar que no nos tomen por idiotas”, expresó.

La misma situación se produjo en otros municipios del Alto Valle. En Cipolletti y Regina los vecinos también manifestaron por la utilización de pirotecnia sonora