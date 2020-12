Montaña o mar: ¿Cuánto cuestan las vacaciones en pandemia?

Pasaron ocho meses de aquel primer día de aislamiento social que obligó a paralizar el turismo producto de la pandemia. Pasaron las fechas más esperadas, fin de semanas largos, un invierno con muy pocos lugares habilitados y pruebas piloto para demostrar que los contagios no se asociaban con el turismo. Hasta que por fin llegó el tan esperado diciembre, y con él la temporada de verano. Diciembre, según los operadores turísticos no será el mejor de la temporada, no solo por la incertidumbre de la gente y por los miedos, sino también porque la pandemia pegó fuerte en los bolsillos de todos.

Es cierto que el turismo necesita recuperar el año perdido y se esperan aumentos, pero según afirman los referentes del área tanto de San Martín de los Andes como de Villa La Angostura, dos de los lugares más elegidos de Neuquén, los precios reales no se pueden trasladar a los visitantes porque entienden que también la gente no puede hacer frente a los aumentos.

Concretamente en San Martín de los Andes los precios de la estadía son variados dependiendo de la ubicación y la vista pero en promedio se pueden encontrar:

3 estrellas

Apart Hotel : para 2 personas $10.900, para 4personas $12.900

: para 2 personas $10.900, para 4personas $12.900 Cabañas : para 8 personas $13.000, 6 personas $11.000 y 4 personas $8.700

: para 8 personas $13.000, 6 personas $11.000 y 4 personas $8.700 Hotel: 2 personas $6.800, para 3 personas $8.300

2 estrellas

Cabaña para 2 personas $6.000, para 4 personas $8.300

para 2 personas $6.000, para 4 personas $8.300 Hotel: habitación doble $5.400, triple $6.600 y cuádruple $7.560

Además se pueden encontrar casas y cabañas con mucho espacio verde (hasta 2 hectáreas) para 14 personas por 400 dólares.

Para quienes elijan la naturaleza y el camping, los precios promedian los $800 y $1.000 por personas más estacionamiento. Por ejemplo $840 por persona, menores de 12 años no pagan con estacionamiento de $300 (por única vez).

Otros con un precio más elevado es de $1.000 por persona, y si es solo estadía diurna $500. Menores de 12 años y jubilados pagan solo el 50%. Y durante enero y febrero hay promoción para residentes en San Martín y Villa La Angostura al 50%.

Por su parte Villa La Angostura tiene precios muy similares, que varían por ejemplo entre los $2.000 y $5.000 por persona al igual que en San Martín de los Andes, dependiendo de la ubicación.

Diciembre no es el mes más fuerte para el turismo en la cordillera, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura José Boer afirmó que este mes tiene una ocupación de entre un 20 y un 40%, por el momento vienen lentas las reservas, por la incertidumbre de las fechas de vacaciones y las habilitaciones para viajar a nivel nacional.

En ambas ciudades lo más buscado por familias son las cabañas y casas, para mantenerse en su burbuja y las parejas buscan más la hostería. Para cualquier opción se garantizan protocolos de prevención y máximo cuidado y limpieza, tanto para preservar al turista como al trabajador.

Pero además de la montaña, hay otro lugar muy elegido por los neuquinos y rionegrinos que es el mar, pero en la provincia de Buenos Aires. Muchos son los viajeros que eligen encontrarse en Monte Hermoso.

Para este fin de semana largo, prueba de fuego para todo el país, las reservas eran muy buenas, y esperan que se mantengan así, aunque saben que no se repetirá lo sucedido en la temporada pasada que fue la mejor de los últimos años afirmó Granco Gentilli, secretario de Turismo local.

Gentilli destacó que los precios más elevados para el hospedaje se encuentran, frente al mar y estimó aumentos de hasta el 30% en comparación a la temporada pasada.

Hospedarse en la costa bonaerense en una casa cerca de la playa, para 4 o 5 personas cuesta entre $800 y $1200 (por persona). En tanto la hotelería para 2 personas varía entre los $2500 y $4500. Y el único requisito para llegar hasta allí es el certificado Circular Verano sin ningún otro requisito.

Para cualquiera de los destinos elegidos, se recomienda acudir al hospedaje oficial, que garantizan todas las medidas de higiene para prevenir la covid-19, pero además es importante para evitar estafas, sobre todo en zona costera donde se alquilan casas particulares para la temporada utilizando redes sociales.

Villa La Angostura

San Martín de los Andes

Monte Hermoso