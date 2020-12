"La vacuna es lo único que nos permitirá volver al turismo"

Comienza la temporada de verano en Neuquén, y hay grandes expectativas, Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, celebró que “después de 8 meses, de no poder ejercer nuestras actividades, de estos 8 meses pesadísimos para mantener las empresas” finalmente el turismo empezará a reactivarse y con ello la economía regional.

“Esperamos que esta nueva temporada nos genere el aliento suficiente para atravesar estos próximos meses que vamos a seguir con una situación sanitaria endeble y a la espera de la vacuna, que en definitiva, es lo único que nos permitiría volver al turismo, a cierta normalidad en la actividad” sostuvo Elías en diálogo por 24/7 Canal de Noticias.

Si bien el Gobierno nacional ayudó a seguir en pie a algunas empresas no todas sobrevivieron, se necesitan más acciones, como por ejemplo el plan PreViaje al que el referente de la cámara definió como “el mayor apoyo que un gobierno le haya dado a la actividad en toda la historia y en el peor momento”.

Este plan permite al turista que compre un viaje para el año 2021 que el gobierno le acredite el 50% de lo que gastó para utilizar en ese viaje, o en algún otro viaje a lo largo del año, para eso hizo una distribución en tiempos, hasta el 20 de noviembre había tiempo para comprar viajes para enero, hasta el 6 de diciembre para febrero y hasta el 31 de diciembre, para utilizar de marzo en adelante.

Una vez que realiza la compra del viaje debe cargar las facturas en una página web y el gobierno le va a acreditar en una billetera electrónica el 50% de lo que haya gastado, el día en que se inicia el viaje, “es una alternativa espectacular”, como oportunidad para recorrer el país y un incentivo para la reactivación turística.

Pero además “al tener que cargarse las facturas, va a permitir que la economía de nuestro país, que es en un 40% informal se ordene y permita que exista una generación de facturas con la consecuente recaudación de impuestos” explicó Elías. El único requisito que el turista tiene que tener en cuenta es que la empresa que contrate esté inscripta en el plan.

Entre las novedades, el dirigente también se refirió alos feriados del 2021. Dijo que son muy bien vistos por el sector, ya que permitirá que las economías regionales se oxigenen, sin depender de las temporadas de verano e invierno exclusivamente.

Aldo Elías destacó la obligación que tendrá el sector en hacer cumplir los cuidados básicos para no generar contagios y “afirmó que como sociedad hemos fracasado”. “Somos el sexto país del mundo en casos críticos, el séptimo en contagios y el décimo en fallecidos”, porque no hemos respetado la distancia social, el uso del barbijo y la higiene permanente de manos, “si hubiésemos cumplido con eso, seguramente los números hubiesen sido distintos. Creo que es nuestra obligación remarcar permanentemente que en este momento” de temporada, de encuentros de reencuentros, “que estos tres aspectos son esenciales, para que podamos atravesar esta pandemia conviviendo con la Covid-19. No podemos estar un día más sin trabajar, pero sino nos cuidamos la vamos a pasar mal” concluyó.

