En el Don Bosco insisten con acto de egresados presencial

Alumnos de 5° año del Colegio Don Bosco de Neuquén solicitaron realizar el acto de graduación de manera presencial, ya que afirman estarían dadas las condiciones para cumplir los protocolos, pero dicen que el obispado a cargo del establecimiento, se opone sin dar respuestas claras. “Pensamos que era posible realizarlo”, pero el 27 de noviembre en una reunión con los directivos del colegio, “nos comunican que esto no iba a ser posible, los argumentos no fueron claros”, dijo una de las alumnas, Valentina Corradi por Am 550.

“Nos están negando un cierre de esta etapa que era posible”. Según la estudiante, la única respuesta que recibieron luego de la reunión fue que el protocolo publicado no era oficial porque no tenía la firma de la ministra de Educación Cristina Storioni. “Ellos supuestamente tenían una disposición que decía que estaban prohibidas”, relató la joven, quien agregó que el acto, finalmente se realizará de manera virtual el 15 de diciembre.

“Ellos dicen que es la manera más inclusiva de cerrar esta etapa, justamente cuando la virtualidad excluyó a muchos alumnos del sistema por la falta de internet o dispositivos. Pero de pronto un acto con estas características es inclusivo”. “Los vimos muy inflexibles” remarcó Valentina. “No los vi dispuestos a escuchar nuestro reclamos ni a repensar la decisión, asique no tenemos fe de que esto se pueda lograr, pero queríamos visibilizar nuestra situación”.

¿Qué sienten padres y alumnos ante esta decisión unilateral?, se le preguntó. “Están decepcionados de la institución por no querer darnos esta oportunidad, de cerrar esta etapa con la institución y con nuestros compañeros. No pudimos hacer ningún tipo de actividad como egresados en todo el año y esto que sí se puede hacer, porque están los protocolos pertinentes y todos los recursos necesarios no nos lo permiten”, lamentó.