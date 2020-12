Golondrinas denuncian que viven como "esclavos" en El Chañar

“Somos gente que trabaja la tierra”, reza un slogan de San Patricio del Chañar, la tierra por excelencia de cerezas y viñedos en Neuquén. Pero la odisea de dos hombres que se ocuparon en una chacra de esa localidad, junto a una decena más de otras provincias, deja en evidencia un estado casi de esclavitud por las condiciones en que fueron empleados, como son amenazados para no denunciar lo ocurrido y muchos menos, hacer público las condiciones antihigiénicas donde deben dormir y comer.

Son los denominados “golondrinas”. Para esta época llegan de distintas provincias para ocuparse en las chacras de Neuquén y de Río Negro. Una vieja polémica envuelve a estos trabajos, porque son precisamente los hombres que vienen del norte del país en busca de un trabajo, los más sacrificados que se ocupan. Muchos incluso, bolivianos y paraguayos, en el afán de conseguir una changa por varios meses. Pero son pocos los neuquinos que aceptan el trabajo de raleo.

En las últimas horas se hizo viral la publicación de dos hombres, uno de ellos de Zapala, que titularon: “Odisea de dos neuquinos en el raleo”.

En una serie de varias imágenes y videos, muestran las chacras de San Patricio del Chañar, donde terminaron su trabajo, pero esperan aún que les paguen las jornadas. Por eso, tienen miedo de hablar, aunque la bronca pudo más y se animaron a hacer una publicación. En cuestión de horas se hizo viral.