"No es momento para agrandar la fiesta y el presupuesto"

Este lunes por la mañana el Intendente de Neuquén, Mariano Gaido, había afirmado en AM550 que la actual gestión al asumir se encontró con "un presupuesto dibujado". La resonante frase fue analizada por el concejal de Juntos por el Cambio Marcelo Bermúdez, quién fuese Secretario de Gobierno en la intendencia de Horacio Quiroga, y afirmó que el administrador actual de la ciudad “No hubiese podido haber terminado las obras que empezamos nosotros”.



El actual edil comentó a nuestro medio que la última gestión dejó casi 3 millones de pesos y que el municipio fue un "orgullo para el país". A su vez, Bermúdez considera que los impuestos van a tener que subir en Neuquén si es que se pretende apostar por las obras públicas.



Una problemática que asume mayor protagonismo en el paisaje neuquino es el tema tomas. El concejal de Juntos por el Cambio cree que “ganaron los usurpadores y perdieron aquellos que están alquilando una casa o departamento. Hay que hacer loteos sociales para la gente que hoy está alquilando. Vamos a tener capacidad de cobrarles los lotes y seguir haciendo lotes”

Por último, Bermúdez hizo referencia a la Fiesta de la Confluencia que finalizó este domingo y deslizó: “La fiesta de la confluencia 2020 fue increíble. Tenemos un 35% de pobres en Neuquén, no es el momento para seguir agrandando la fiesta y presupuesto (en referencia al quinto día que anunció Gaido)”



LAS FRASES MÁS RESONANTES DE MARCELO BERMÚDEZ EN AM550:



“No vamos a decir que Gaido está mintiendo, vamos a decir que esta confundido”



“No hubiese podido haber hecho una Fiesta de la Confluencia si hubiese sido así”



“No hubiese podido haber terminado las obras que empezamos nosotros”



“Dejamos casi 3 mil millones de pesos”



“Nosotros dejamos un orgullo como municipio en el país”



“Hay informes que se ocultan"



“Gaido va a tener que aumentar los impuestos si quiere aumentar la obra pública”



“Gaido no publicó toda la planta política que presentó”



“Aumentamos la planta política, el nivel de subsidios, firmamos acuerdo con Indalo, CALF Y EPAS. Tiene que haber un gran aumento en las tasas o baja en la obra pública”



“Un proyecto bueno es la ampliación del parque industrial, a más empresas, más trabajo”



“La multitrocha se quedó en el tiempo, es horrible, afuncional, la avenida Vaca Muerta me parece un proyecto ambicioso”



Tema tomas: “Ganaron los usurpadores y perdieron aquellos que están alquilando una casa o departamento”



“Hay que hacer loteos sociales para la gente que hoy está alquilando”

“Vamos a tener capacidad de cobrarles los lotes y seguir haciendo lotes”



“A mí no me gusta venir a Vaca Muerta (por la avenida), Mosconi sería un buen homenaje para que sea el nombre”



“La fiesta de la confluencia 2020 fue increíble”



“Tenemos un 35% de pobres en Neuquén, no es el momento para seguir agrandando la fiesta y presupuesto”