Murió electrocutado y sus pequeños hijos se quedaron sin nada

"Es una situación muy difícil, perdí a mi esposo y a mi compañero por 10 años. Y esto se podría haber evitado. La tragedia tenía que llegar para que hagan algo", con la voz quebrada y sin fuerzas, una mujer, madre de cuatro pequeños, es parte de un sector de la sociedad sin los accesos básicos.

El único sueño que tenía Soledad junto a su marido y a sus cuatro hijos; Juan Cruz (10), Kevin (8), Shair (6) y Thiago (4); era terminar su casa, su hogar, su vivienda. Ese sueño se desvaneció el pasado lunes 10 de febrero. La familia vive en el corazón del oeste capitalino, puntualmente en el barrio Loteo Social, hace diez días el padre quiso enchufar un ventilador y sufrió una fuerte descarga eléctrica que terminó con su vida.

El tendido eléctrico precario, los servicios básicos inexistentes son una radiografía de ese sector, donde cada vecino, día tras día, vive con la incertidumbre de saber si un corto circuito acaba con sus planes, si tienen agua para poder bañar a sus hijos o si las garrafas que utilizan en los crudos infiernos nos explotan en plena luz del día.

Soledad, de 29 años, no tiene trabajo y su vida en un abrir y cerrar de ojos cambió para siempre. "Lo único que me queda ahora es la ayuda de los vecinos. No tengo nada, se fue mi compañero y no sé qué hacer. Mis hijos todas las noches esperan a su papá. No pido nada regalado, solo que el estado nos tenga en cuenta, no somos números", sostuvo con la voz quebrada esta madre de 29 años en dialogo con el Noticiero 24/7 Noticias 1ra Edición.

Esta realidad la viven miles de familias en diferentes puntos de la ciudad y así como estos cuatro pequeños, muchos más, se quedan esperando a la noche que el padre vuelva. Mientras, el gobierno se ocupa de inaugurar grandes "hoteles de lujo", pero esta vez en el corazón céntrico de Neuquén.