Empresas del petróleo quieren bajar 50% los sueldos

El titular del Sindicato del Petróleo de Río Negro, Neuquén y la Pampa denunció mediante un audio de WhatsApp que la CEOPE (Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras) pretende abonar el 50% de los salarios básicos a los trabajadores.

El argumento que esgrimen los empresarios,es la evidente situación de crisis que atraviesa a todos los sectores por igual, a lo que Pereyra respondió con una negativa tajante de manera informal e informó que el sindicato analiza las alternativas para llevar adelante las presentaciones formales.

Agregó además que las empresas no cumplieron con el Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en la Ley 24013 (artículos 98 a 113), ni con el artículo 223 bis de la Ley Nacional de Contratos de Trabajo. Recordó también que en toda situación de crisis no se pueden tomar decisiones de manera unilateral y que se deben convocar para esto, a todos los sectores involucrados (Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, Cámaras y Sindicatos).

Pereyra aprovechó para pedirle calma a los trabajadores y que cumplan con el aislamiento obligatorio, dijo que el Sindicato sigue trabajando para que no se caiga un sólo puesto de trabajo. Admitió así mismo, que es consiente de que la caída del consumo de combustibles en todo el mundo el precio del crudo sufrió una baja crítica y el panorama es particularmente oscuro para todo el sector. No obstante, aclaró que de esta crisis no se sale haciendo que los trabajadores paguen los platos rotos, sino que con el trabajo y el compromiso de todos.