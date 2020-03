La búsqueda laboral puede durar un año debido al mercado competitivo

"Hoy las personas pueden estar hasta un año sin trabajo, porque nuestro mercado laboral está muy competitivo, sobre todo hoy en Neuquén, porque las empresas buscan perfiles más específicos, muy especiales, y muy competentes. Entonces las personas que no se capacitan, que no se forman y que no puedan adquirir estas herramientas, quedan desempleadas o quedan marginados del mercado", remarcó Francisco Troncoso en el magazine de 24/7 Canal de Noticias.

Asimismo, el especialista compartió datos específicos de cómo se encuentra el desempleo en nuestra región, estadísticas oficiales del INDEC de los últimos años, datos sobre el empleo en la capital neuquina y cómo afecta la actividad en Vaca Muerta, así también como los diferentes tipos de desempleos que hay y por qué el mercado laboral, tilda aquellas personas que están desempleadas, cómo “Marginados del Mercado Laboral”.

En el primer trimestre de cada año, ya contamos con datos oficiales de la empleabilidad. Troncoso resaltó que en el 2016 la desocupación creció un 9,3% y en el año 2017 y 2018 se mantuvo en un 9,2% y en un 9,1% y que en el último año creció un 10,1%, cuando se estima que el año 2020 la tasa de desempleo podría llegar al 13,1% y a un 13,6% en el año 2021.

Y, ¿qué es el desempleo? Se define como "la carencia de trabajo por causa ajena a la voluntad del trabajador” y caracterizó el Desempleo Circunstancial, “que es una persona que tiene todas las posibilidades de encontrar un nuevo empleo, en un tiempo razonable por sí mismo y es capaz de actuar sobre su propia empleabilidad”, y el Desempleo Estructural que se entiende a aquellas "personas que por uno u otro motivo quedaron fuera del sistema. Estás personas deben ser el motivo de nuestra preocupación".

“Hoy las organizaciones están muy exigentes. Es importante capacitarse, estudiar y desarrollarse. Saber encontrar el empleo adecuado a lo que nosotros estamos buscando, saber esperar, saber cómo postularse, como desarrollarse” remarcó el especialista en Qué te puedo contar.

MARGINADOS DEL MERCADO LABORAL

En sociología, se denomina marginación a la dificultad que tiene una persona o un grupo para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social tanto a nivel público o privado. Pero, ¿cuáles son los motivos por los cuales las personas son tildadas Marginados del Mercado Laboral?

Francisco hizo hincapié en 5 características claves sobre el Por qué:

Falta de Educación: “Hoy es un requisito fundamental contar con el colegio secundario, pero eso es la base para nuestra búsqueda de empleo. Hoy es fundamental y esencial una Tecnicatura, una licenciatura para que puedas desarrollarte en una compañía y ocupar un puesto especifico. Hoy es importante la educación y la formación”, enfatizó.

Medio en el cual viven: “Es importante saber dónde viven y si las personas tienen los medios necesarios para poder llegar a su trabajo y que ese medio, en este caso el barrio, no afecte sus tareas al momento de ir a trabajar”.

Falta de Motivación: "La motivación para desarrollarse en el día a día es muy importante" indicó Francisco, haciendo hincapié en que la motivación en la Oferta de empleo que hay en nuestra región, es clave. "La gente necesitar tener la motivación".