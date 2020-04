Piden desesperadamente ayuda en un comedor

La responsable de un comedor del barrio Ruca Antú pide desesperadamente ayuda para costear los crecientes gastos del mismo porque con la cuarentena vigente la demanda se triplicó.

Yanet Carrillo es una dirigente social del barrio Ruca Antú y en reiteradas oportunidades debimos asistir al lugar por diferentes reclamos, pero lo que hoy nos convoca a consultarla tiene más tinte de urgente. Comer.

Al comedor que Carrillo dirige comunmente asisten 34 niños, pero con la cuarentena las cosas cambiaron violentamente y no sólo porque ahora tiene afuera de su casa una fila de casi 100 personas. Por un lado, ya no se puede servir la comida en grupos bajo un mismo techo y debieron modificar la forma de entrega a un sistema de viandas que se retiran en la vivienda de la mujer; y ya no sólo van niños, ahora golpean a su puerta personas hambrientas de todas las edades porque con la caída de la actividad diaria, quienes viven de empleos informales no tienen como costear sus gastos diarios, y en el sector son la mayoría.

"Estoy desesperada porque los que vienen a casa son personas realmente necesitadas, y no les podés decir que no. De algún lado tengo que conseguir la comida. Por eso te pido ayuda. Que me den una mano con lo que sea por favor" dice Carrillo. Y la solicitud dirigida a la comunidad toda, tiene su razón en que el Gobierno, según ella, no le ayuda.