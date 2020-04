Empresas de transporte denuncian déficit de $3.500 millones

Las 120 empresas de transporte de media y larga distancia del país, habrán alcanzado un déficit global cercano a los 3.500 millones de pesos en abril, debido a la paralización del servicio de viajes desde el 20 de marzo cuando se declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID 19.

Así lo informó este sábado Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Ómnibus de larga distancia, en conversación con Neuquén País, por AM550 de Neuquén, quien reveló también que las compañías enfrentaron un serio problema para pagar los sueldos de marzo –no lograron cancelaros en su totalidad-, y están reclamando una ayuda para los de abril.

El empresario afirmó que en marzo, el transporte de larga distancia tuvo un déficit estimado en los 3.000 millones de pesos.

“La actividad está paralizada desde el 20 de marzo; desde entonces no se ha concretado ningún viaje en el país, lo que ha puesto al sector en una situación muy compleja”, afirmó Gaona.

A ello, le sumó que “no sabemos cuándo se va a reactivar el sistema”, aunque admitió que “tenemos un diálogo permanente con las autoridades de Transporte de Nación”.

Agregó que “para abril, si contabilizamos los costos, que incluyen los salarios de los más de 17 mil empleados, los impuestos, seguros y alquileres de boleterías, el déficit superaría los 3.500 millones de pesos a repartir entre las 120 compañías”.

“Habíamos pedido que se declare la emergencia sectorial, porque no sólo no tenemos ingresos, sino tampoco certezas ni podemos hacer ventas de pasajes a futuro porque no se sabe cuándo se va a reanudar”, acotó.

“Nuestros ingresos son cero y esto nos deja en una situación mucho peor que otras actividades que sí han podido seguir funcionando o tienen la perspectiva de una apertura cercana. Estamos trabajando a contrarreloj con las autoridades para ver si le encontramos una salida. Hay muchísimas empresas en el país que a este 25 de abril no han podido pagar los sueldos de marzo y ya llega el compromiso de abril”, dijo preocupad Gaona.

Explicó que “cada empresa tiene varias rutas en distintos lugares del país, y son todas rentables en todo el año. Uno trabaja fuerte la temporada de verano, pero hay otros impulsos como los fines de semana largos y la Semana Santa, que nos permiten hacer caja para llegar a las vacaciones de invierno. Todo eso no ha existido”.

Si bien las empresas –dijo- no han apelado a suspensiones o despidos de personal, esperan lograr un plus del gobierno nacional “que nos permita hacer frente al pago de los salarios de abril”. “No queremos llegar a ninguna de las posibilidades –suspensiones o despidos-, aunque son alternativas posibles ante la situación”, dijo por último.