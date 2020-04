Trabajadores de la salud reclaman mejoras

Trabajadores de la salud que prestan servicios en el hospital Castro Rendón, se manifiestan esta mañana con una radio abierta. para hacer conocer sus reclamos de mejores condiciones de trabajo y el pago del salario con IPC,

A través de un comunicado hicieron saber que con la pandemia sus vidas social y laboral cambió,"con cuarentena. aislamiento social , miedos,incertidumbre, barbijos etc. Con la Responsabilidad de siempre nos comenzamos a informar,capacitarnos,hacer simulacros cuidar los insumos,nos suspendieron licencias,cumplimos las normativas y nuestras tareas diarias,o sea,estamos poniendo el cuerpo", dicen.

Los trabajadores agregan que "hoy nuestro bolsillo está golpeado, porque siguen aumentando las cosas,porque salimos a comprarnos ropa de trabajo por las exigencias de los cuidados, porque para cumplir con el horario de trabajo al no contar con algún medio de transporte ni colectivo usamos el taxi, y no gastamos menos de 600$ en un viaje como mínimo, y cuando solicitamos se nos pague lo que esta establecido por ley y acuerdo con el gobierno, la respuesta es no hay plata ".

"Entendemos la situación económica mundial" siguen diciendo en el comunicado, "pero no dice cuánto recaudó en los años anteriores, y en poco más de un mes ya no tiene plata ?" se preguntan en relación al gobierno provincial y su advertencia de no contar con fondos suficientes para hacer frente a la masa salarial provincial.

Ante esta situación, exigen que se les abone el IPC, el 4 por ciento de promoción horizontal, y se aplique la multa por la falta de entrega de ropa de trabajo.

Finalmente los trabajadores del hospital provincial sostienen que "no somos el Banco Nación, somos trabajadores y defensores del hospital público. "