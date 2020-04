Rucci: "si no hay gas en Rincón, la culpa es de Hidenesa"

La posibilidad de que la población de Rincón de los Sauces, asentada en una de las mayores reservas hidrocarburíferas del mundo –Vaca Muerta- pueda quedarse sin gas este invierno por un conflicto empresarial, alarmó al ex intendente Marcelo Rucci, quien reclamó a los directivos de la estatal Hidenesa que “si no están a la altura de las circunstancias, den un paso al costado”. También señaló que esa posibilidad de desabastecimiento, anunciada oficialmente por la operadora Medanito, “se planteó hace muchos años y nunca se hizo nada”.

Rucci, además secretario administrativo del Sindicato de Petroleros Privados, habló con Noticiero Central de 24/7, luego de la publicación de mejorinformado.com con la que gran parte de los 45 mil habitantes de la ciudad petrolera se anotició.

“Estamos muy preocupados por esta situación. Imaginen que a lo que hoy está pasando, encima la empresa que nos cobra la facturación nos comunica que por un problema contractual con la provincia nos pone en riesgo la provisión de gas este invierno” se quejó Rucci. Agregó que “lo que más nos molesta es que Hidenesa, en el único lugar en el que tiene superávit es en Rincón de los Sauces”.

“Pero más allá de la deuda que Medanito reclama, nos dice que no está ni cerca de poder proveer gas a la localidad por la poca capacidad que tiene: dice que tiene 25 mil metros cúbicos por día cuando la necesidad es de 150 mil metros cúbicos diarios”, expresó.

Para el ex intendente, el tema “no es nuevo”, ya que “lo planteamos en su momento, Medanito ya venía avisando que no tenía más potencial de gas y que se iba a ir cayendo la provisión. Eso lo hablamos en una reunión en la que estuvieron presentes funcionarios de Energía y de Hidenesa”. “Acá no hay culpa ni de la intendenta actual, ni mía ni de los concejales. La responsabilidad de esto es de Hidenesa”, destacó.

También consideró que “esto es una estafa porque los habitantes de Rincón de los Sauces le pagan a Hidenesa la facturación”.

Luego recordó que “acá vino el gobernador a inaugurar una plantita de gas y nos prometió que íbamos a tener el doble de provisión. Fue una mentira, dijo”, y agregó que de concretarse el corte del suministro “va a ser un gran escándalo. Lo tendrán que arreglar, porque no pueden dejar a todo un pueblo sin gas”.

Finalmente pidió a los funcionarios que integran Hidenesa “que comunique cual es la situación a los pobladores y si no están a la altura de las circunstancias, que den un paso al costado”.

Medanito, operadora del área Aguada Chivata, le informó por nota al presidente de Hidenesa, Sergio Schroh que este invierno no tendrá capacidad para proveer gas a los 45 mil habitantes, a la vez que le reclamó el pago de una deuda superior a los 320 millones de pesos.