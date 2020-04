Su mamá murió esperando una autorización para poder llegar a Río Negro

Una abuela tenía programada una intervención quirúrgica para el 27 de marzo en El Bolsón, debido a la cuarentena obligatoria y al cierre de fronteras, su hija, comenzó con tiempo a tramitar la correspondiente autorización para circular, más allá que por cuestiones de salud no se necesitaban y por tal motivo los pacientes quedaban exceptuados.

Sin embargo, Marisa D`Angelo que actualmente vive en Lago Puelo, sostuvo en el diario Bariloche 2000 que "la situación no fue sencilla y tras idas y vueltas no lograba respuesta. En la comisaría también me la negaron. Cuando le conté a mi madre que tenía trabas en la rueda para conseguir la autorización ella respondió: A lo mejor no quieren que viva ́".

Noticias Relacionadas Las fronteras podrían seguir cerradas después del 12

"Era enferma oncológica y tenía tumores visibles en distintas partes del cuerpo. Tenían que operarla lo antes posible", manifestó con tristeza la mujer. El 30 de marzo su mamá murió y cinco días después, precisamente el 4 de abril, recibió un mail "sin fundamento diciendo que la autorización era denegada". Previamente, sostuvo que "había hablado con el vicegobernador y ministro de Salud, que atentamente me recibieron e hicieron todo lo posible en busca de una solución, pero no se pudo hacer".

Esta situación de incertidumbre y no poder transitar libremente debido a la emergencia sanitaria, según la mujer, la padecen cientos de vecinos: "No es el único hecho y mi mamá fue como la punta del iceberg, muchos necesitan ir a El Bolsón por varios motivos, ya sea por salud, cobro de haberes, agentes sanitarios que viven en una ciudad y trabajan en la otra y hay 5 pacientes que deben ir desde Maitén para hacerse diálisis a El Bolsón".