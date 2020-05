Vecinos hartos de "un río de caca" en las puertas de sus casas

Además de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país, vecinos del barrio Sarmiento en Centenario, conviven hace más de un mes "con un río de caca" en las puertas de sus casas", según manifestaron con enojo en medios locales.

Los perjudicados viven en una manzana que abarca cuatro calles: Mariano Moreno, Brown, Uruguay e Irigoyen. "El olor es nauseabundo y los líquidos cloacales brotan frente a nuestras viviendas. Sabemos que se está realizando la obra del colector cloacal, pero esto ya lleva mucho tiempo y pasan los días y es peor".

En diálogo con FM Red Social, un vecino del sector, Miguel Ángel Contreras, afirmó que "ya vamos 45 días con esta situación, entendemos la obra pero no la pueden dejar así, han hecho una excavación y caen todos los líquidos ahí, lo lamentable es que todo esto se va al río Neuquén, donde están los camiones que no se los ve, no aguantamos el olor ya, yo he llamado a Defensa Civil, al corralón ya no sé a dónde recurrir”.