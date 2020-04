Neuquén: escuela privada dio su "no" rotundo en descuento de cuotas

Escuelas privadas vs padres en tiempos de pandemia. Unos 200 padres de la Escuela Virgen de Luján, primaria y secundaria de la ciudad de Centenario, manifestaron a los medios locales "su preocupación ya que no están en condiciones de afrontar el pago de la totalidad de las cuotas".

Solicitaron a las autoridades del establecimiento educativo que se contemple la situación económica producto del aislamiento obligatorio y la respuesta del directorio fue un "no rotundo", según afirmaron.

Además, agregaron que la respuesta por parte de la Fundación los sorprendió mucho: "Nos dijeron que tuvieron gastos millonarios por una obra de gas realizada en la escuela primaria y por la cual habían previsto un año de cobro (2020) de la totalidad de cuotas de alumnos, además indicaron que realizaron otros trabajos de mejora. En definitiva nos dijeron que el valor de las cuotas no sufrirá ningún descuento”.

Luego presentaron una nota dirigida al Consejo Directivo, pidiendo que se revea dicha situación y "la posibilidad de que se abone entre un 30 o 50% menos del valor, teniendo en cuenta que muchos padres no pueden desempeñar sus tareas laborales producto de la cuarentena y otros tuvieron descuentos de sus salarios o directamente han sido suspendidos", según indicaron abonan 2900 pesos y en muchos casos la deuda alcanzaría más de 10 mil pesos y debieron priorizar la compra de alimentos o el pago de servicios.

En diálogo con la FM Red Social, Nadia Krum, mamá de dos alumnos de la escuela, dijo que: “En ningún momento dijimos que no íbamos a pagar, no es así, no queremos generarnos una deuda, lo que más bronca nos da es no saber qué va a pasar. Solo pedíamos una muestra de solidaridad o empatía”.