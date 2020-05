Comerciantes se preparan para la "atención dentro del local"

A una semana de la modalidad “Take away”, los comerciantes neuquinos se preparan para abrir, ahora sí, sus puertas y permitir el ingreso a sus clientes, pero con un estricto protocolo sanitario.

Es que, a partir de este lunes, en aglomerado Neuquén- Plottier- Centenario todos aquellos rubros habilitados (productos informáticos, bazar y menaje, papelería y librería, zapatería e indumentaria y jugueterías – excepto los comercios gastronómicos) trabajarán bajo la modalidad de atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringida, sujeta a protocolo sanitario estricto.

Alivio para muchos comerciantes que pedían la apertura de sus comercios debido a que las ventas cayeron estrepitosamente durante los 60 días de confinamiento, pese a que funcionaron bajo dos modalidades: primero “delivery” y desde el pasado lunes, “take away”.

Georgina es comerciante y tiene su local de indumentaria en calle Godoy 245 en la ciudad de Neuquén. A horas de poner en marcha la nueva modalidad contó a este medio que "la semana pasada (ante la modalidad take away) estuvo muy tranquila" y pidió la apertura de los comercios de 11 a 19 ya que considera que de 14 a 19 "es un horario que no favorece en nada porque la gente anda a la mañana, no a la tarde".

En cuanto a la nueva modalidad que rige desde el lunes, Georgina adelantó que solo permitirá el ingreso de una persona a la vez. "En la entrada al local colocamos un trapo con lavandina para desinfectar el calzado. También le daremos al cliente alcohol en gel para higienizar sus manos y deberá ingresar con tapabocas o barbijo" contó sobre el protocolo sanitario. "Los empleados no solo usarán barbijo sino también máscara facial".

Los comerciantes podrán abrir sus puertas de lunes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 9 a 14.

También desde el lunes 18 en toda la provincia de Neuquén se habilitan inmobiliarias y gestorías, locales de telefonía celular, salones de venta de vehículos nuevos y/o usados, oficinas de obras sociales y medicina prepaga con atención limitada al público dentro del local y bajo un estricto protocolo sanitario.

Más de 3200 certificados de circulación fueron descargados de la aplicación Cerca Neuquén.

Quienes ahora son los nuevos exceptuados deberán solicitar el permiso único de circulación provincial disponible en el sitio neuquen.gov.ar.

También podrán descargarlo desde la aplicación móvil "Cerca Neuquén", que tuvo además una importante respuesta por parte de la población; sólo en la primera semana, se descargaron más de 3200 certificados.

El domingo, el único día de salidas recreativas

Adultos mayores de 60 años con tapabocas y cumpliendo con el distanciamiento social fueron los protagonistas de la mañana del domingo. Es que, por primera vez, y tras casi dos meses de aislamiento pudieron salir de sus casas y disfrutar de una hora de caminata en un radio no mayor a 500 metros de su domicilio.

Por la tarde, los protagonistas fueron los niños y adolescentes que acompañados de sus padres y cumpliendo con el uso del barbijo y distanciamiento social disfrutaron de un paseo en patineta, en bicicleta o en patines.