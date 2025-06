Los suplentes de un equipo alemán que vieron el partido desde el vestuario

Las altas temperaturas en muchas de las ciudades estadounidenses que son sede del Mundial de Clubes encabezan la nómina de quejas, sobre todo de los equipos europeos que se vieron obligados a estirar sus respectivas temporadas.

Este sábado, en el cruce por la zona F entre los sudafricanos del Mamelodi Sundowns FC y el Borussia Dortmund de Alemania se vivió una situación insólita que hasta podría conducir a una nueva especificación en el reglamento.

Es que los jugadores alemanes que no fueron titulares no salieron al campo de juego para ocupar butacas en el banco de suplentes, se quedaron en vestuarios, viendo las acciones por televisión y bajo el aire acondicionado. Los canales de comunicación del propio club fueron los encargados de difundir las curiosas imágenes. Los cierto es que, hasta el momento, no hay ningún impedimento reglamentario para tener esta conducta.

Con el uso de algunos paraguas buscarán ponerse a salvo bajo la sombra en el complemento, cuando naturalmente se dan las ventanas para realizar modificaciones, salvo alguna situación especial que en este caso no terminó sucediendo.

En qué ciudad

El cruce entre los sudafricanos y los europeos se disputó en la ciudad de Cincinatti, al mediodía, y con una temperatura que al momento del inicio estaba por encima de los 30 grados centígrados, pero lejos de los 40.

Terminó siendo victoria del Dormund que con esta victoria se fue a los 4 puntos, a la espera de lo que suceda con el Fluminense de Brasil (1) que cerrará la 2ª fecha de la zona ante el Ulsan (1) de Corea.