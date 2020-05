Alarmante cifra de niños mal nutridos en Cipolletti

Dos semanas antes del aislamiento social obligatorio, desde la Centro Conin Cipolletti, junto al municipio, se había iniciado un relevamiento en barrios de la ciudad, para determinar el estado nutricional de los niños entre 0 y 5 años.

Alberto Capellán, director del Centro Conin, sostuvo que los resultados demostraron que alrededor del 35 por ciento de los niños está mal nutrido, esto implica desnutrición (2 de cada 10) y problemas de obesidad (1,5 cada 10). Algunos de los lugares relevados fueron el barrio Obrero, asentamientos en cercanía a Labraña, Ferri y en el Distrito Vecinal cercano a la cárcel.

La gravedad de esta situación es alarmante porque la situación económica por la pandemia incrementará estos números, que están indicado que bebés y niños no reciben los alimentos básicos.

Cipolletti tiene una gran cantidad de asentamientos, con una extrema pobreza a la vista. La precariedad de las casillas es preocupante, en cualquier época del año, en pleno verano por las temperaturas que alcanzan a pleno sol y en invierno por las conexiones clandestinas de calentadores para paliar el frío, que a veces terminan en incendios.

En este contexto de pandemia desde Conin se rediseñó la manera de trabajar con madres y niños, antes se hacía de manera grupal, ahora solo hay interacción a través del teléfono y cuando se los asiste con algo específico, pero el seguimiento de los niños hoy es a la distancia.

Durante el relevamiento, Capellan contó que algunos menores no fueron incluidos porque las madres no tenían la libreta de vacunación al día y tenían miedo de que les sacaran los subsidios, sin saber que quienes estaban realizando ese trabajo no eran parte del gobierno.

Por el momento la asistencia sigue enmarcada en las ONG’s a través de redes solidarias mediante WhatsApp, y seguirá presente en la medida que se agrave la situación económica. Mientras que desde el gobierno municipal y provincial, la ayuda es mínima sin tener en cuenta estos datos del relevamiento, que quedaron relegados por la pandemia, a la espera de una reunión de trabajo para abordar, de manera conjunta, el problema de alimentación.