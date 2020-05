El Intendente de Cnel. Belisle explicó la situación de Valle Medio

David Mendoza, el Intendente de Coronel Belisle, explicó esta mañana durante una entrevista brindada al programa "La Primera Mañana" de AM550, como transitan la pandemia de coronavirus, las localidades del Valle Medio.

Mendoza se mostró muy preocupado por el avance de la enfermedad en todo el valle de la vecina provincia y en particular en los municipios que costean el río Negro desde Cipolletti hasta Choele Choel.

El Intendente explicó que hay dos principales factores a tener en cuenta a la hora de entender por qué este sector de Río Negro no logra aún que baje la curva de contagios; uno tiene que ver con la idiosincrasia propia de los pueblos chicos, en donde garantizar un aislamiento efectivo se torna particularmente difícil porque la población de estos municipios no acostumbra a relegar libertades, ni siquiera en estos contextos tan necesarios; y el otro factor tiene que ver con el sistema Público de Salud de la provincia que ha demostrado no ser apto para responder favorablemente en un escenario como el que estamos viviendo. "Fuimos el primer pueblo en cerrar todos los accesos, costó porque es un pueblo chico acostumbrados a toda la libertad", dijo Mendoza y agregó, "Todos sabemos que la Salud rionegrina no es la mejor, y ya ni Choele (Choel) nos puede ayudar. Para una buena atención tenemos que ir hasta el Hospital de Roca (Hospital Francisco López Lima) que nos queda a 150 kms de distancia".

Pese a esto, David Mendoza agradeció el esfuerzo que están haciendo los vecinos de Cnel. Belisle para cumplir con las pautas dictadas por el Gobierno Nacional y agregó que para relacionarse con los habitantes de su localidad, ha instalado la herramienta de la radio local como nexo de comunicación para resolver los problemas que se presentan.