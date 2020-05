Jugaron al fútbol en plena cuarentena

Bajo el calorcito del sol del 25, con unas 200 personas de espectadores comiendo torta y tomando mate, se disputó un partido de fútbol en Villa Regina, violando todas las restricciones de la cuarentena.

Pese a la indignación de los vecinos, que incluso llamaron al 911 denunciando lo que estaban viendo, pasó más de una hora para que un patrullero llegara a la canchita del barrio 25 de Mayo y los uniformados comiencen a hacer regir las prohibiciones que marca el aislamiento social y obligatorio.

Noticias Relacionadas Dos casos nuevos en Roca y cuatro en la provincia

No se realizó acto conmemorativo por el 38 aniversario del nacimiento del barrio justamente para no generar aglomeración de vecinos que significa ir en contra de las medidas y protocolos establecidos en la lucha contra el COVID-19

A través de un comunicado, la municipalidad de Villa Regina aclaró que "no hubo autorización municipal de las actividades que se realizaron en el barrio 25 de Mayo". Y recordaron que "no se realizó acto conmemorativo por el 38 aniversario del nacimiento del barrio justamente para no generar aglomeración de vecinos que significa ir en contra de las medidas y protocolos establecidos en la lucha contra el COVID-19"

En el comunicado no se especificó acerca de alguna medida para un mayor control dentro de este barrio a partir del rompimiento de la cuarentena y del aislamiento social, preventivo y obligatorio.