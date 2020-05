Escándalo por una fiesta gitana

Un miembro de la comunidad gitana se propuso festejar sus 33 años "a lo grande" y sin respetar la cuarentena. Para ello organizó una cena donde convocó a los principales empresarios y comerciantes de Río Gallegos y a una treintena de familiares. ¡Y lo transmitió en vivo por Facebook!

A medida que las imágenes se multiplicaron en las redes, lo propio hicieron los comentarios indignados de la sociedad riogalleguense que fue identificando uno a uno a quienes participaron de la comida e inclusive de un tímido baile. También comenzó a sonar en forma insistente el teléfono de la Comisaría Segunda (cercana a la sede de la fiesta), denunciado la celebración. Una patrulla se hizo presente en el lugar y notificó de la transgresión a quien cumplía años y al resto de los comensales.

Tras la actuación de la Policía Provincial, la justicia federal de la capital de Santa Cruz informó que se inició una causa en ese fuero por el incumplimiento de la disposición nacional. La indignación de quienes multiplicaron fue poniendo en superficie el nombre, ocupación y relación parental de los numerosos comerciantes y empresarios de Río Gallegos.

Entre quienes asistieron a la fiesta y se observa en el video se encuentra el ex chofer y hoy empresario Rudy Ulloa; Marcos Müller (yerno de Lázaro Báez, ex mecánico de motos, dueño de la empresa MAC de Servicios petroleros, con doble nacionalidad chileno-argentino); Jorge Ernesto Bringas (compañero de Lázaro Báez en el Banco Santa Cruz, socio en grupo Austral Construcciones y Presidente de las empresas “La Estación” y “Don Francisco”, ambas de Báez); Lalo Romero (de la firma local Romero Sistemas); Tomás Nuñez (Frigorífico Montecarlo); Sebastián Jerez (propietario del comercio Numeral); Marcelo Fadul (propietario del restaurante Moma) y Cristian Parolin (ex dueño del restaurante Mini), entre otros comensales.

Además de la mesa de los empresarios y comerciantes, de la fiesta también participaron una treintena de familiares de la comunidad gitana y un músico que amenizó el festejo. Luego de ser convocado al juzgado federal e impuesto de la causa que se le inició, quien cumplió 33 años indicó que había regresado de Buenos Aires en esa jornada, lo que agregó otro ingrediente: en Santa Cruz quienes regresan a la provincia deben cumplir con un aislamiento de al menos 14 días.