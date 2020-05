El virus que le ganó a los paros: Neuquén solo tuvo seis días de clases

Los alumnos neuquinos no tendrán sus tradicionales boletines con sus respectivas calificaciones mientras las clases presenciales estén suspendidas. En su lugar, los docentes deberán realizar una valoración pedagógica y evaluación del aprendizaje de los desempeños de sus estudiantes, modalidad que era vigente en épocas sin pandemia.

Este 2020 las clases en la provincia del Neuquén el ciclo lectivo iniciaba el 2 de marzo, sin embargo ese día y el siguiente hubo paro docente, mientras que las aulas se llenaron el miércoles 4, finalizando la semana con los chicos en sus pupitres. Mientras que en la segunda semana, los días lunes (asueto por el 8M) y martes, también paro y movilización en varios puntos provinciales, retomando las actividades los tres días restantes. El lunes 16/03 se cerraron todos los establecimientos educativos del país por decreto presidencial debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus:

Es decir, que en Neuquén en lo que va del año hubo 6 días de clases.

Según la currícula académica, en el mes de mayo se cierra el trimestre y allí los maestros y profesores evalúan el rendimiento académico y de aprendizaje de cada uno de los chicos, la esperada calificación para completar los boletines, pero en este año atípico en todos los ámbitos y sentidos, desde el Consejo Provincial de Educación explicaron que "la evaluación no va a ser posible, debido a la pandemia y a la imposibilidad de tener al alumno con sus habituales clases presenciales". Asimismo, afirmaron que se buscará el modo de "acreditar el aprendizaje" durante esta época de cuarentena.

En estos más de 50 días de "stand by", las autoridades educativas buscan hacer hincapié en que las clases "no están suspendidas, sino que no son presenciales, su continuidad se da a través de distintos dispositivos y plataformas como whatsapp y cuadernos de tareas para quienes no cuentan con internet". En este punto, los mismos profesores de los sectores más humildes y de las zonas rurales, piden que se "ajuste" el método ya que el 4G no suele llegar a todos los rincones que no están preparados ni de conectividad ni socialmente: "Los chicos no tienen ni luz, van a tener internet", son una de las frases más escuchadas en el sector docente.

Según informaron desde el ministerio de Educación, gestionan el envío de computadoras del plan Conectar Igualdad para mejorar el acceso de estudiantes a entornos digitales: "Se están realizando gestiones para que la Nación nos envíe las netbooks del plan Conectar Igualdad que fueron encontradas en depósitos tras el cambio de gestión presidencial", manifestó la ministra de Educación, Cristina Storioni, este jueves en la la comisión "online de Educación".