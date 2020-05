Los cuadernillos llegan, pero no el aprendizaje

Hace más de un mes y medio que el aislamiento social preventivo y obligatorio rige en toda la provincia, al igual que en toda la Argentina, de la mano de esta realidad sin previo aviso que hizo la rutina y la cotidianidad de un giro completo en todos sus sectores y actividades.

Escuelas cerradas hasta nuevo aviso, todas públicas y privadas. La educación a distancia fue la elegida en este 2020 de pandemia, sin embargo la conectividad no es la misma en las grandes urbes y en las zonas rurales.

En el interior neuquino los docentes desde el pasado 18 de marzo llevan los cuadernillos y las tareas a sus alumnos, muchas veces recorren kilómetros hasta llegar a las puertas de los diferentes hogares. Allí, el ciclo lectivo normalmente culmina a fines de mayo, por eso mismo está la preocupación de las seños y los profes: "En la zona rural es otra vida, ahora deberíamos hacer el cierre y evaluar a los chicos para ver si pasan o repiten, realizar los informes y ver como evaluarlos", manifestó a la redacción de mejorinformado.com, Sergio, celador de la Escuela Albergue en Pilo Lil, al sur neuquino.

"Otra de las problemáticas en la zona rural es que se cortó el vínculo, se les envió cuadernillos porque no todos tienen conexión y ellos trabajaron con su familia, no tuvieron más contacto con los docentes. Los padres ponen todo su esfuerzo en ayudarlos, pero no todos tienen una base educativa para poder asistir a los chicos", agregó el docente.

Los apuntes en general son de repaso y los alumnos pueden desarrollarlos ellos mismos, pero no los contenidos nuevos "que si o si hay que manejarlos en el grado, este paso se tuvo que postergar y hay un importante retraso en el aprendizaje, mucho más no se puede hacer, más que ver como cerramos el año. Según el consejo de educación quieren cerrar el año, pero los docentes aún quieren evaluarlo", sostuvo con firmeza.

No muy lejos de dicho paraje, a unos 75 km de Junín de los Andes se encuentra la comunidad Catan Lil, allí la incertidumbre es la misma: "Nosotros hemos estado preparando actividades, las imprimimos, las hemos alcanzado casa por casa, hemos tratado de explicar cada tarea, pero sabemos que no llega a cubrir todas las necesidades, que el trabajo que las familias puedan hacer no alcanza", dijo la docente Patricia Espinosa, que además hizo hincapié en aquellos niños y niñas "con dificultades de aprendizaje ya que con ellos, las actividades se dan de una manera personalizada, con adecuación curricular, también quedamos en mitad de camino con aquellos nenes que nos faltaba una vueltita de tuerca para concretar un nuevo aprendizaje".

La gran mayoría de los alumnos no tienen internet en sus casas y sólo logran captar señal en sus celulares "si suben un cerro, para algunos son varios kilómetros, además tienen que contar con crédito que sólo lo logran si alguien de Junín les puede hacer el favor de cargárselos con tiempo". Los profes, reciben llamadas de algunos de los padres preguntándoles por algunas tareas en las que las "consignas son muy complejas, ahora estamos totalmente preocupados porque no alcanzamos a darle útiles a los nenes para que completen sus tareas".

Tanto los docentes como los padres, que están de acuerdo con la cuarentena obligatoria, entienden y respetan esta medida tomada por la emergencia sanitaria: "Es importante aclarar la preocupación de los padres ante esta situación, que no están para nada desinformados, que saben que el que va de afuera es el que puede contagiarlos, si existiera esa posibilidad".

Las bajas temperaturas de a poco van llegando a la región y consigo los días tormentosos con lluvias y nieves: "En junio nos habían dicho en un principio que terminaban las clases, pero nosotros tenemos un problema muy grande con el tema de los caminos, no han tenido mantenimiento y con las primeras lluvias el ingreso se hace muy difícil. Si empieza a nevar en Zapala, a nuestra escuela no entramos, mucho menos a las casas", cerró con firmeza Patricia en su relato.

En tiempos de pandemia la era tecnológica y la conectividad no es "banda ancha" en las zonas rurales del interior neuquino.