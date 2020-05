Storioni: "Nadie estaba preparado para esto"

La Ministra de Educación, Cristina Storioni, habló esta mañana por AM550 y brindó un detalle de las tareas que realiza la cartera a su cargo. Además se refirió al ciclo lectivo 2020.

Storioni explicó que prácticamente todas las tareas en el área de educación se están realizando bajo la modalidad de teletrabajo, y que las necesidades más urgentes de la población escolar son las únicas asistidas de manera presencial; puntualmente se refirió a la entrega de módulos alimentarios que el Ministerio está coordinando en toda la provincia, haciendo principal foco en los sectores rurales.

Respecto a los estrictamente pedagógico dijo que nadie estaba preparado para este escenario y que pese a todo aún hay herramientas como para no dar por perdido el año escolar. "Enseñar y aprender en cuarentena no es lo mismo que en la habitualidad. El sistema fue atravesado por esta pandemia y debió adecuarse en 48 horas, nadie estaba preparado para esto" dijo la Ministra y agregó "El viernes 13 de Marzo yo estaba en una reunión en Buenos Aires y allí me dijeron que las escuelas seguían abiertas, y el lunes 16 ordenaron el cierre de las aulas".

Ante la pregunta de Alejandro López, conductor de La Primera Mañana, sobre la efectividad de las clases virtuales, Storioni dijo que hay que evitar pensar de que la conectividad garantiza más y mejor educación "Hay que romper el mito de que los que más saben son los que tienen acceso a internet".

Storioni dijo que en este marco de pandemia y cuarentena, el Estado debe obedecer un orden de prioridades, y esto también debe ser comprendido por la sociedad. En ese ranking obviamente la salud y la comida encabezan la lista, y el rol social de la escuela (fundamentalmente en los sectores rurales y los más carenciados en las grandes ciudades) en ambos aspectos, es una dolorosa realidad. Ante esta coyuntura, esa tarea social de la escuela se ve más necesaria que nunca.

"No damos por perdido el año" dijo la Ministra al referirse al año escolar, y agregó "Prefiero hablar de un calendario escolar 2020 articulado con el del 2021". Las alternativas que se evalúan en Educación son dinámicas y cambiantes, pero "Las autoridades de Salud dirán quiénes y cuándo volvemos a la actividad" dijo Storioni sobre el futuro escolar. Instó también a pensar en "... mirar el trayecto de aprendizaje de los alumnos en el año anterior al presente, antes de tomar definiciones respecto al 2020". Esto marca un poco la pauta de lo que se piensa hacer en la búsqueda de que no se pierda el ciclo escolar vigente. Y para confirmar esto, Storioni cerró el tema aclarando que "La evaluación y acreditación no será evaluación habitual".