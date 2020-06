Quejas en La Angostura por un control de Gendarmería

Vecinos de barrios alejados del centro de Villa La Angostura expresaron su malestar por un retén de la Gendarmería Nacional ubicado en la Ruta 40 da la altura del puente sobre el río Correntoso que, sospechan, “no está sólo por el protocolo por el COVID 19”, ya que cada vez que lo atraviesan para concurrir al centro por compras o para ir al trabajo, son demorados por varios minutos durante los que son minuciosamente revisadas sus prendas y bolsos o mochilas.

En contacto con mejorinformado.com , explicaron que el control de la Gendarmería está instalado en la Ruta 40 y separa el centro de la Villa y los barrios ubicados en dirección a Siete Lagos, como los barrios Altos del Correntoso, Bandurria y Arauco.

Sergio, uno de los vecinos, comentó que pasó caminando por el control alrededor de las seis de la tarde bajo una persistente llovizna. Regresaba a su casa del trabajo. “Como estaba lloviendo, los gendarmes estaban adentro del control. Yo iba con la capucha puesta por la lluvia y el frío y escuchando música con los auriculares. De repente siento que me tironean de la mochila y me asusté. Eran dos gendarmes que me dijeron que me habían llamado. No los escuché y les dije que esa no era forma de llamarme. Yo iba caminando no corriendo” indicó.

“Como les dije que estaba mal la forma en la que me detuvieron, me llevaron adentro; me revisaron la billetera, me hicieron sacar el calzado y golpear las zapatillas contra el piso, tuve que sacarles las plantillas, me palparon, me hicieron sacar la campera, me pidieron el DNI y me dijeron que espere afuera. Ellos se quedaron con mi documento y averiguaron mis antecedentes. A todo esto pasaron como 20 minutos. Tuve el teléfono prendido unos segundos para filmarlos y me obligaron a apagarlo”, relató.

Finalmente “cuando todo terminó le pedí la identificación; en la chaqueta decía Martínez, pero se negaba a identificarse. Sólo me dijo Gendarme Martínez, y que si tenía algún problema podía ir a Gendarmería”.

Cuando difundió su experiencia por el grupo de whatsapp vecinal, se enteró que no había sido el único que pasó por esa circunstancia.

“¿Llevas estupefacientes?”

También Yenny, otra vecina, se refirió a que los vecinos de esos tres barrios sufren “hostigamiento” cuando pasan por el control ubicado en el puente sobre el río Correntoso. “No solamente porque perdemos 20 minutos, sino porque parece que están para otra cosa que la de cuidarnos el coronavirus”, dijo.

Relató que su hijo de 15 años “no quiere ir más al centro, porque hace unos días lo pararon, le revisaron la mochila y la campera y le preguntaron si llevaba estupefacientes, y ni siquiera sabe lo que son los estupefacientes”.

Ante esa situación, le presentaron una queja al intendente de la que aguardan desde hace dos semanas una respuesta.

“Queremos que el control se corra hasta más allá del barrio Arauco, porque de esta manera quedamos todos afuera del ejido de Villa La Angostura”, señaló por último.