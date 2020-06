Sapag aconsejó "tener mucho cuidado" con expropiar Vicentín

Jorge Sapag, ex gobernador de Neuquén y referente del MPN.

Jorge Sapag, ex gobernador por dos mandatos por el MPN, referente principalísimo en temas doctrinarios en ese espacio político neuquino, bajó línea sobre expropiaciones, en referencia al caso Vicentín, este viernes; y sostuvo que él (y el MPN, se entiende) no está de acuerdo con las expropiaciones, en general; que generalmente le producen un daño económico fuerte al Estado; y que, por ende, sugiere “tener mucho cuidado” y, en todo caso, expropiar activos, no la empresa en términos accionarios.

“En principio no estoy de acuerdo con las expropiaciones. Creo que es una cuestión relativamente fácil para un gobernante. El problema está en el juicio que se genera después. Duran mucho tiempo, y en los juicios, el Estado siempre pierde. Las expropiaciones nunca son un buen resultado para el Estado”, afirmó Sapag, en un reportaje realizado por el programa La Primera Mañana, por AM 550 y 24/7 canal de noticias.

El ex gobernador sostuvo que cuando se trata “de actividad privada, como es el caso de Vicentín, o es el caso del gas y del petróleo, hay que tener mucho cuidado, porque el gerenciamiento es lo que importa”.

“Expropiar trae dolores de cabeza. Mi sugerencia, cuando se expropió YPF, fue expropiar activos, no la empresa”, recordó Sapag.

En este contexto, destacó que Vicentín tiene una deuda de 500 millones de dólares, y que esto implicaría para una expropiación lisa y llana “asumir una nueva deuda para el Estado”.

“Nosotros (los gobiernos del MPN) cuando expropiamos Zanón, expropiamos los bienes, no las acciones de la sociedad, porque no queríamos ningún tipo de pleito. En YPF se expropian las acciones (el 51%) y se generan un montón de pleitos y obligaciones que por ahí uno no los quería tener”, explicó, a modo de ejemplo.

Ya en el tema de la eventual decisión que tome Alberto Fernández, Sapag sugirió “que en (el caso) Vicentín se analice muy bien antes de expropiar la empresa, y si es necesario expropiar activos, generar un fideicomiso administrado por administradores públicos, y dejarle los problemas al concurso judicial”.

Para explicar el tema puso un ejemplo más: “Cuando asumí como vicegobernador en 1999, no había plata en tesorería de la provincia, y me llaman de un juzgado y me dicen que “mañana tendrán un embargo de 10 millones de dólares”, y era por una expropiación, la expropiación de un campo en Aluminé”.

Tras afirmar que “estoy seguro que inversores para Vicentín habrá”, volvió al tema en referencia a lo ocurrido y lo que ocurre con la mina de oro de Andacollo. Reafirmó la línea que aplica el gobierno de Omar Gutiérrez, y destacó que “hay que buscar un nuevo inversor que tome las riendas. Ahí se invirtieron 30 millones de dólares o más. Hay un montón de bienes disponibles para el proyecto, es un patrimonio sobre el cual los acreedores pueden tener bienes para cobrarse sus acreencias, pero no puede el Estado ponerse a producir oro, y lo saben muy todos los actores”.

“No tenemos buenas experiencias con eso”, reiteró, y puso otro ejemplo con una empresa radicada en Neuquén: la planta de agua pesada, la PIAP. “Una inversión de 1.500 millones de dólares. Y hoy se cambia la tecnología, y tenemos que buscar cómo reconvertir esa planta de agua pesada, que tiene una línea de amoníaco con el que se puede producir fertilizantes”, dijo, con especial énfasis acerca del resultado de una administración estatal sobre una empresa que produce.