¿Sigue el viento? Así estará el fin de semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó que el viernes será ventoso durante toda la jornada y comenzarán a bajar las temperaturas en la región del Alto Valle.

Según detallóla AIC, continúa ingresando aire frío con lluvias y nevadas en la cordillera. En los valles meseta del centro norte de Neuquén, región sur y costa rionegrina habrá períodos ventosos con ráfagas fuertes durante el día y primeras horas de la noche.

Para el este viernes se espera una máxima de 12º C por la tarde y un descenso a 2º C por la noche. Las ráfagas de vientos alcanzarán los 69 Km/h por la tarde y 54 Km/h por la noche.



El sábado será un día parcialmente nublado, con una máxima de 11º C por la tarde y una mínima de 2º C por la noche. Las ráfagas de viento calmarán considerablemente y sólo por la mañana se sentirán hasta 35 Km/h.

El domingo se espera una jornada aún más agradable, con algunas nubes, una máxima de 11º C por la tarde y una mínima de 2º C por la noche. El viento no será una molestia durante todo el día.