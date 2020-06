Otra muerte en Río Negro y sospechan que se contagió en Roca

Que Roca es el núcleo caliente de covid en Río Negro ya no hay dudas. Los contagios no sólo se producen por personas que no respetan el aislamiento social, sino que ahora las distintas instituciones comienzan a quedar en medio de las sospechas. Hace pocas horas se confirmó la muerte de un paciente derivado de San Antonio Oeste al que nunca le pudieron hallar nexo epidemiológico ya que por su delicado estado de salud no salió de su casa en toda la cuarentena. El propio intendente suguriò que el contagio de coronavirus se podría haber producido al ingresar al Santorio Juan XXIII.

Adrián Casadei fue el encargado de informar la muerte del hombre que este sábado fue trasladado al Santatorio Juan XXIII de Roca, por un accidente cerebrovascular, y luego su hisopado dio positivo a coronavirus y ratificó la duda sobre el contagio al no existir nexo epidemiológico en la ciudad que hasta ahora se mantenía sin casos

"Es muy raro" aseguró Casadei, quien sostuvo que a la esposa no la dejaron ingresar al Santorio y tampoco fue hisopada. Sólo se le hicieron los test correspondientes a los hijos y al personal de salud que lo atendió.

La atención del paciente la realizaba su propia esposa en el hogar. La mujer viajó con él en ambulancia hasta General Roca pero no le permitieron el acceso a Terapia Intensiva y, curiosamente, no le realizaron el hisopado. Hasta el momento habrían tomado muestras solo a los dos hijos y al personal que lo atendió

Un caso similar sucedió la semana pasada con un hombre de 37 años de Luis Beltrán quien ingresó al hospital de esa localidad, después fue derivado a Choele Choel y finalmente por su gravedad llegó a Roca, donde a las pocas horas murió. Luego, posmortem, se confirmó que padecía coronavirus, aunque su patología de base nada tenía que ver con ese virus y nunca manifestó síntomas.

El intendente planteó la duda: "No sé por qué no se lo hicieron a ella así que se lo vamos a hacer de forma privada. El sábado bajó de la ambulancia, no la dejaron entrar y se quedó en lo de un familiar. Desde ese día está en casa de un familiar. No es un caso normal. Esperaremos el tiempo prudencial para ver qué es lo que pasó".

"La directora del hospital dice que es imposible que se haya contagiado por los plazos. La familia dice que sí, que puede pasar por la sangre. Este caso nos pareció muy raro y a la gente de Salud también porque en San Antonio pasamos de 10 días sin casos sospechosos y ahora tenemos esto", refexionó.

"Dicen que fue directo a Terapia Intensiva, que le hicieron un primer hisopado que dio negativo y que, después de la operación, le hicieron otro que dio positivo. Hasta que no se clarifique cómo se produjo el contagio, no tomaremos medidas sanitarias excepcionales en San Antonio, porque lo llevaron por un derrame cerebral y luego le diagnosticaron coronavirus. Nos parece raro", finalizó.

Computado este caso ya suman 29 los muertos por coronavirus en Río Negro.