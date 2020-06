Roedores en una rotisería, según un video

Ayer fue difundido y viralizado por las redes sociales, un video donde se pueden ver varios ratones muertos dentro de una popular rotisería del bajo de Neuquén.

En el breve video, que aparentemente fue grabado por un empleado del local, se ven al menos siete roedores que terminaron muertos en los cebos que los propietarios colocaron detrás de los mostradores de atención al público.

Las imágenes claramente fueron registradas en un sentido de protesta por los empleados y en ellas se pueden apreciar tres trampas; una ya descartada entre los residuos del local y otras dos aún colocadas debajo del mostrador.

La difusión de las imágenes generó repulsión en los usuarios de las redes sociales y clientes del local. En los comentarios se pueden leer varias críticas que hacen hacia una mujer que aparenta ser la dueña del comercio, sobre el maltrato regular hacia sus empleados. Esto explica bastante bien el por qué de la difusión de las imágenes.

Si bien no pudimos dialogar todavía con las autoridades de la empresa, si lo hicimos con personal experimentado de Bromatología. Ellos nos informaron, extraoficialmente, que más allá de que a simple vista las imágenes resultan repulsivas, es muy difícil que un comercio que se dedica a la elaboración de comidas esté totalmente libre de plagas. "Las cucarachas y roedores son realmente muy difíciles de erradicar de este tipo de locales. Lo que nosotros hacemos es controlar que estos animalitos no entren en contacto con los productos a la venta, utensilios, ni la materia prima", nos explicó un empleado del organismo oficial y agregó, "En el video que me mostró, se ve que están colocados correctamente unos cebos muy efectivos y que son los que recomendamos para los comercios que elaboran alimentos. Vienen con un químico letal para insectos y ratones, y un adhesivo muy potente que no permite que el animalito ande desparramando el veneno por el local. Sinceramente, no veo nada alarmante en esas imágenes; sólo quizás en el hecho de que las plagas muertas no fueran descartadas exactamente como indicamos nosotros, nada más".

Todo parece indicar entonces, que se trata de una acción de protesta, como expresamos al principio. De todos modos, el trabajador del área de Bromatología con quien tomamos contacto nos dijo que se iban a comunicar con el sector que corresponde para hacer una visita al local y asegurarse de que se estén cumpliendo con las normas sanitarias.