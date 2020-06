“El lunes 22 vuelven a trabajar los estatales”

Se realizó la segunda reunión técnica que evaluó cómo será la vuelta al trabajo de los estatales en Río Negro. Liliana Arriaga, secretaria de la Función Pública evaluó que fue un buen diálogo el que mantuvieron con los representantes gremiales de ATE y UPCN. Señaló que se lograron algunos acuerdos hasta lograr la implementación plena de los nuevos protocolos que serán obligatorios en el regreso del personal a las oficinas previsto para el lunes 22 de junio.

Se trata de “como debe ser el ingreso al trabajo, como lavarse las manos, como deber ser el uso de las herramientas de trabajo, la modificación de ciertos procedimientos administrativos para evitar la circulación dentro y fuera de los organismos, la limpieza, el proceso para que los agentes puedan viajar, como mantener vehículos, ante que síntomas el empleado no tiene que volver a trabajar”, enumeró Liliana Arriaga.

“La gente podría reingresar en forma gradual. Sería en 3 etapas de acuerdo al criterio de cada uno de los organismos. Se puede utilizar sistema de turnos y contraturnos o teletrabajo” señaló Arriaga.

Además, se acordó realizar una capacitación masiva sobre hábitos saludables en el trabajo. Será virtual a través del IPAP. Los agentes ingresarán a un link donde podrán hacer la capacitación estimada en 2 horas. Finalizará con una certificación online que emitirá el IPAP y servirá para que cada agente lo presente en Recursos humanos y pueda comenzar con su trabajo.

Se indicó que no debe presentarse nadie que no haya sido notificado por el área de Recursos Humanos. Arriaga aclaró que el retorno solo podrá darse en aquellos departamentos en donde el Gobierno Nacional decretó la fase 5 de la cuarentena. En este sentido el Departamento de General Roca no se encuentra en dicha fase por decreto 520/2020, y por tanto es inviable la aplicación de dicho retorno escalonado a la actividad.

De la reunión también participaron funcionarios del Ministerio de Educación. Explicaron que los agentes del Personal de Servicio de Apoyo (PSA) de las escuelas no serán convocados hasta tanto se reinicien las clases.

En 20 días habrá una nueva reunión para evaluar la implementación de los protocolos sanitarios, donde se discutirán los ajustes más convenientes para resguardar la salud de los agentes, brindar atención a los ciudadanos y reconvertir los circuitos administrativos.

La visión de los gremios

Desde UPCN señalaron que se prevé que los agentes vuelvan a sus tareas de forma escalonada y que cada uno será convocado personalmente en función de lo que su organismo planifique. Por otro lado, los trabajadores que están dentro de los grupos de riesgo no deberán reintegrarse. Tampoco concurrirán aquellos agentes con menores a cargo y, en el caso de que ambos padres sean agentes públicos, uno de ellos quedará al cuidado de los menores.

“Estaremos atentos al marco legal y puesta en práctica de los protocolos en este proceso de reincorporación paulatina. Controlaremos la implementación de estas medidas de protección y su estricto cumplimiento”, dijo Luis Rosas de la Mesa Directiva de UPCN

Sobre el trabajo remoto, Rosas señalo que “el teletrabajo no tiene ni en el país ni en la provincia un marco legal que lo reglamente y sin un marco que lo regule no podemos aceptar que se presten servicios bajo esa modalidad”

En tanto desde ATE Río Negro se consideró un logro que se siga exceptuando de asistir a los establecimientos el Personal de Servicio y Apoyo (PSA), quienes no serán convocados en ningún caso en esta etapa.

Y se acordó la instrumentación de una capacitación a través del IPAP, que deberán realizar todos los estatales vinculada a las medidas de distanciamiento, aseo y buenas prácticas en los puestos de trabajo. Además, se avanzó en el contenido de lo que se brindará en la capacitación y se indicó que estará publicada desde el viernes en la plataforma del instituto.

Desde ATE se señaló que, en todos los casos, siguen exceptuados los grupos de riesgo y las madres o padres que se encuentren solos con los niños en edad escolar. En este sentido, desde el ejecutivo indicaron que está previsto que este sector, en la medida de las posibilidades, pueda hacer el trabajo desde su hogar.

En este punto, ATE volvió a manifestar su posición respecto a la implementación del teletrabajo, modalidad que solo es aceptada por un tiempo limitado y fundada en razones de fuerza mayor. Pero que de ninguna manera es admisible para un funcionamiento bajo condiciones normales.