Hace tres meses que no hay tomógrafo en Viedma

Hace tres años la puesta en funcionamiento del tomógrafo del Hospital Artemides Zatti de Viedma fue un hito en la historia de la capital rionegrina. Es que hasta allí ese tipo de diagnóstico que debía hacer en Bahía Blanca o alguna de las ciudades del Alto Valle, en una institución privada y con un importante traslado de los pacientes. Pero la alegría duró poco. Hace ya tres meses que el complejo aparato no funciona y no tiene fecha prevista para volver a hacerlo.

La prórroga de los contrato petroleros, que le significó a la gestión del ex gobernador Alberto Weretilneck unos 1.300 millones de pesos, le permitió a Viedma contar con un tomógrafo en el hospital público, algo que debería ser normal para la cuarta ciudad en la provincia en cuanto a la cantidad de habitantes y más si se tiene en cuenta que es nada más y nada menos la capital de la provincia.

Entre flashes y besos (en esa época aún se podía) Weretilneck junto con el vicegobernador y hoy intendente de la ciudad Pedro Pesatti cortaban la cinta para dejarlo inaugurado. El costo rondó los 4,5 millones de pesos y se dijo en aquel momento que el ahorro en este tipo de estudios iba a ser de casi 16 millones al año.

El ahorro existió porque mientras anduvo se hicieron más de 2.600 estudios al año. Pero el tomógrafo se rompió y el repuesto hay que comprarlo en China. Porque el tomógrafo es chino.

Según pudo conocerse no hay principios de solución en el corto plazo. Se rompió un elemento de la parte óptica que fundamental para su utilización. Desde Salud aseguran que fue pedido a China, sin que aún fuera provisto.

En la ciudad inauguraron dos centros de diagnósticos por imágenes privados por lo que los traslados al Alto Valle no son tan frecuentes. Pero aún hay casos complejos que son llevados directamente a Roca o Cipolletti. El sábado pasado un hombre de San Antonio sufrió un ACV y en vez de trasladarlo en ambulancia a Viedma, desde el hospital de aquella ciudad lo llevaron a Roca, donde murió poco después con coronavirus.

Este dato no es menor, no solo por el tiempo que se hubieran ahorrado en recorrer 170 kilómetros en vez de casi 400 a Roca, sino porque hay muchas dudas de que el contagio de covid se haya producido en destino ya que en San Antonio no hay casos activos de esta enfermedad.