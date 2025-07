¿Quién se queda con el departamento de Beatriz Sarlo y sus escritos?: se presentó una prima de Viedma

La pelea por la herencia de Beatriz Sarlo estalló como una bomba cuando el portero del edificio donde vivía aseguró que la escritora le dejó todo: el departamento, los objetos personales y hasta la gata. El supuesto testamento desató la furia de sus posibles herederos y ahora se sumó una prima de Viedma, de 87 años, que llegó a la Justicia decidida a disputar cada centímetro del legado.

La nueva presunta heredera es una prima de 87 años que vive en Río Negro, y que ahora exige que la Justicia la reconozca como legítima. La mujer se sumó a la feroz pelea judicial por los bienes de la reconocida ensayista, y amenaza con dejar afuera al encargado del edificio y al propio Estado porteño, que esperaba heredar por ausencia de familiares.

El expediente está cada vez más enredado. Hasta hace pocos días, todo giraba en torno a tres nombres: Melanio Alberto Meza López, el portero que afirma que Sarlo le dejó su departamento y hasta su gata “Nini”; Alberto Sato, su exmarido, con quien se había casado en 1966 aunque hacía años que no compartían ni casa ni afectos; y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que esperaba que se declare la herencia vacante. Pero con la presentación de esta prima rionegrina, el tablero se mueve.

La aparición fue tan inesperada como oportuna. La mujer ya tiene abogados y se presentó como heredera en el expediente 2537/2025 del Juzgado Civil N°24. La jueza Cecilia Kandus, que lleva la causa, dictó una resolución que blinda el expediente y prohíbe a las partes hablar con la prensa. ¿El motivo? El caso es tan complejo que podría derivar incluso en la evaluación del estado mental de Sarlo al momento de escribir un supuesto testamento ológrafo (de puño y letra) que el portero presentó como prueba clave.

El departamento de Hidalgo 140 en caballito tiene un costo de 210 mil dólares

El ingreso de la prima podría desactivar los planes del Estado, que aspiraba a quedarse con todo si no aparecían familiares. Pero también complica al portero, cuya historia parecía sacada de una novela. Según su versión, Sarlo le dejó su departamento, sus objetos personales y la custodia de la gata. Pero ahora, la familia apareció, y no quiere dejar pasar nada.

Desde el entorno de la prima aseguran que el testamento presentado por Meza López es inválido, y que además no hay prueba concreta del vínculo afectivo que el portero alega haber tenido con la intelectual. Mientras tanto, el exmarido también sigue en pie de guerra: aunque estaban separados hace décadas, legalmente seguían casados. Y ese dato no es menor.

La ley argentina es clara: los primos no tienen derecho automático a una herencia, salvo que no existan herederos directos como cónyuges o descendientes. El problema es que, en este caso, Sarlo no tuvo hijos y sus padres ya fallecieron. Pero la presencia de Sato como esposo legalmente reconocido pone en pausa cualquier reclamo lateral.

Por lo pronto, la Justicia analiza tres ejes: si el testamento es auténtico o no; si el matrimonio con Sato sigue vigente a nivel legal; y si la prima cumple con los requisitos para heredar en ausencia de otros herederos forzosos.

Aunque la jueza Kandus ordenó no difundir más información, la causa ya es un escándalo con ramificaciones mediáticas, políticas y familiares. La Cámara de Apelaciones todavía debe definir si el Juzgado 24 es competente para seguir con la causa, pero mientras tanto, las partes siguen sumando pruebas y acusaciones cruzadas.

Allanaron el departamento de Beatriz Sarlo

El pasado lunes 7 de julio, la Policía allanó el departamento de Beatriz Sarlo por pedido de personas allegadas a la escritora, que sospechan que Meza López -el portero involucrado- volvió a ingresar al lugar sin autorización. El operativo se realizó alrededor de las 17:20, y los efectivos hablaron con varios vecinos para reconstruir lo sucedido.

La situación no es menor: desde el entorno de Sarlo temen que el encargado esté manipulando pertenencias, documentos o bienes personales, y hasta se sospecha que habría vendido parte de su colección de discos. Por ahora, Meza López sigue trabajando en el edificio y su rostro sigue siendo un misterio.

La herencia de Beatriz Sarlo, una de las voces más influyentes de la cultura argentina, está lejos de resolverse. Y como en sus libros, la trama tiene vueltas inesperadas, personajes insólitos y secretos que todavía no salieron a la luz. Lo único seguro es que la disputa recién empieza.