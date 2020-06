Fernández viene a Neuquén pero no se sabe si a la capital

El gobernador Omar Gutiérrez confirmó la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el próximo viernes a la provincia, aunque no está confirmado aún si visitará la capital neuquina o se trasladará al interior de la provincia. Algunas fuentes consultadas mencionaban la posibilidad de una recorrida por la zona de los lagos, puntualmente Villa la Angostura aunque no descartaban la inauguración de las obras de refacción y ampliación de la ruta 22, en Plottier.

En el afán de recuperar la iniciativa política y valiéndose de los buenos resultados de la política sanitaria aplicada en torno de la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández comenzó a recorrer las diferentes provincias para entre otras cosas, comprobar cómo se lleva adelante la cuarentena. La última prórroga del aislamiento social obligatorio se extiende hasta el 7 de junio en todo el país, mientras la mayoría de los gobernadores en paralelo ha ido dando muestras de flexibilidad y apertura económica. En este contexto, Fernández ya visitó Tucumán, Santiago del Estado, Misiones y Formosa.

Se confirmó que en este periplo, el viernes seguirá Fernández por La Pampa y desde allí a la provincia de Neuquén, acompañado por el ministro de Interior, Wado de Pedro. Esta será la primera visita del presidente a las tierras de Vaca Muerta, desde que asumió la gestión. El viaje lo confirmó el propio gobernador Gutiérrez, aunque ahora resta definir si arribará directamente a la capital neuquina o se trasladará directamente al interior. Algunas fuentes consultadas indicaban que esta última era la posibilidad más factible, e incluso, mencionaron Villa la Angostura y San Martín de los Andes.

También entre las opciones y obras que ejecuta el gobierno nacional, no se descartaba inaugurar los trabajos realizados en la ruta 22, a la altura de Plottier; no obstante, la idea es no trasladarse al centro de la ciudad o a la Casa de Gobierno. En el caso de Villa la Angostura, está pendiente de inaugurar la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Desde Neuquén hay varios temas en agenda, uno inevitablemente está ligado a Vaca Muerta, en particular tras anunciar el ministro de Producción, Matías Kulfas, que el Gobierno nacional enviará al Congreso la nueva ley de hidrocarburos para regular la industria petrolera. Y el otro está ligado al turismo, con una fuerte presión de parte de las operadoras aéreas y de empresas del sector, con la temporada invernal que se avecina, en medio de una crisis económica severa.