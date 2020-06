Así fue el reencuentro de Ricardo Maffeis con sus padres

"Estoy bien, gracias" expresó Ricardo Maffeis, el joven estudiante de guardafauna, al portal Realidad Sanmartinense. El joven de 25 años, Ricardo Maffeis fue encontrado con vida y en buen estado de salud. Era buscado intensamente desde el sábado a la madrugada.

El portal informó además que Roxana Bello, Directora de Seguridad de Interior de Junin de los Andes se acercó al Hospital Ramón Carrillo, donde fue trasladado el joven, y contó que "Ricardo fue encontrado gracias a la gran labor del peronal del ICE Lanín, Bomberos de San Martín de los Andes, el grupo CAX, GEOP de San Martín de los Andes, Policía, Gendarmería, Ejército, baqueanos y gente conocedora del lugar".

Y agregó que "el joven fue ubicado este domingo a las 12.50 en una ona de la Estancia Paylacura en una zona de cerros y fue encontrado por un lugareño que estaba colaborando en la búsqueda".

Ricardo había salido a caminar solo por el sendero de laguna La Kika el viernes por la tarde y de acuerdo a lo declarado por su padre, era la primera vez que se lanzaba a esa caminata hacia la laguna.

Tras el encuentro, su padre, contó: "Hablé con él mientras veníamos, me contó que llegó cerca de la laguna La Kika que no la vio y cuando volvía se empezó a desviar y lo tiró para las nacientes del arroyo Paylacura y ahí trastabilló y cayó. Dice que cayó bastante y poco más casi se rompe la cabeza con unos pedreros que hay abajo. Ahí no quiso volver y durmió bajo una lenga caída que tenía tierra y se metió ahí abajo".