Soria pidió seriedad a Salud y Gendarmería para controlar los ingresos

La intendenta María Emilia Soria emitió un comunicado en el que reconoció que el aumento de casos de covid-19 en Roca "es preocupante" e hizo públicas sus demandas porque "la salud, así como la seguridad son responsabilidad del gobierno provincial".

"No se trata de un problema político, sino de un problema sanitario", afirmó en el inicio del video publicado en las redes sociales. La intendenta no habla con la prensa pero hizo público sus cuestionamientos hacia el gobierno de Arabela Carreras. Aunque aclaró: "No busco confrontar con nadie porque eso no ayuda. Esto no se trata de criticar o de echar culpas, sino de buscar soluciones a un problema que existe y que no se puede seguir negando.

El ocultamiento y la manipulación de datos en nuestra ciudad denota una grave falta de responsabilidad, con secuelas que difícilmente podamos dimensionar

Reclamó seriedad, profesionalismo y responsabilidad "que la situación amerita". Y luego acusó a las autoridades sanitarias de no decir toda la verdad: "El ocultamiento y la manipulación de datos en nuestra ciudad denota una grave falta de responsabilidad, con secuelas que difícilmente podamos dimensionar".

Para la intendenta el principio de la crisis estuvo en "la resistencia inicial a adoptar la nueva definición de caso sospechoso y el laxo control sobre los aislados, marcó la falta de reacción en la política sanitaria".

"Más de dos meses llevamos pidiendo mayor control en el ingreso y egreso a la ciudad, y apenas recibimos un refuerzo intermitente en la última semana. Roca necesita, con la máxima celeridad posible, encausar el problema sanitario o pronto estaremos lamentando las consecuencias", continuó

Mayor acompañamiento de Nación en la estrategia sanitaria, necesitamos a Gendarmería para hacer más efectivos los controles en la circulación

El grave problema de Roca es la falta de responsabilidad de la gente que no se queda en sus casas. De hecho desde Salud reconocieron en la conferencia de prensa de ayer que se visitaron 296 contactos estrechos que debían estar aislados, y la gran mayoría no estaba en sus casas.

Sobre este punto la intendenta instó a Carreras a que pida "mayor acompañamiento de Nación en la estrategia sanitaria, necesitamos a Gendarmería para hacer más efectivos los controles en la circulación"

También le solicitó a los vecinos de la ciudad que "por favor quédense en casa, cuídense, cuidémonos entre todos". Aunque nada dijo de tomar medidas más severas como retrotraer la cuarentena a fase 1 y cerrar todos los comercios no esenciales.