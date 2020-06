Dos muertos en Roca y 16 casos nuevos en la provincia

Dos pacientes con coronavirus fallecieron en Roca: uno de 56 años que presentaba antecedentes de hipertensión y cardiovasculares, y otro de 76 años que era diabético En tanto que en toda la provincia se registraron 16 nuevos casos, entre ellos 7 en Bariloche que llega a 57 enfermos activos, y 3 más en Roca.que suma 82.

El informe que brinda todos los días la secretaria de Salud de Río Negro confirmó que dos pacientes que se encontraban graves en Roca fallecieron. Ambos tenían antecedentes de enfermedades previas. Aún permanece un enfermo en terapia intensiva por su gravedad.En la ciudad se confirmaron 4 casos y ya suman 82.

En cuanto a la situación de Roca, Iberó reiteró que "para frenar los contagios depende de la responsabilidad, nos pasó ayer en Roca que visitamos 296 personas aisladas por ser contactos estrechos y una gran mayoría no estaba en su domicilio. Se que no es fácil estar aislado 14 días pero si no cumplen con el aislamiento, por supuesto que la curva de replicación no será la que todos esperamos para que el virus desaparezca".

El paciente de Pomona es el primero que se registra en la ciudad, y tiene nexo epidemiológico con Roca, ya que su esposa estuvo hace una semana internada en una clínica en esa ciudad y allí se contagió. El hombre se encuentra en buen estado de salud internado en Choele Choel y se aisló a los contactos estrechos. Este contagio preocupa a Valle Medio que se encuentra en la fase de Distanciamiento Social.

También se confirmó un nuevo caso en Jacobacci donde suman 14 personas enfermas. "No tenemos casos graves en terapia intensiva. Los contagiados están internados, aquellos que no tienen síntomas están en un hotel, en tanto que el único que necesita asistencia leve con oxigeno está en el hospital", confió Iberó. Desde la dirección del hospital Rogelio Cortizo se informó que para liberar camas se resolvió equipar el polideportivo del club Huahuel Niyeo donde funcionarán las áreas de ginecología, obstetricia e internación de pediatría.

En Bariloche, alcanzó los 57 pacientes activos, ya que se confirmaron 7 casos nuevos. La situación volvió a ser preocupante en la ciudad por la rapidez de los contagios. Sin dudas que el brote en el geriátrico contribuyó. De hecho en la ciudad hay 3 pacientes en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, dos son adultos mayores que vivían en esa residencia.

También se registró un paciente en Dina Huapi, donde ya son dos los enfermos.

En Cipolletti se contabilizó un nuevo paciente infectado y otro en Fernández Oro.

Actualmente en la provincia hay 199 enfermos activos: 82 de General Roca, 57 de Bariloche, 16 de Cervantes, 14 de Ingeniero Jacobacci, 12 de Cipolletti, 4 de Ingeniero Huergo, 4 de Cinco Saltos, 2 de Dina Huapi, 2 de Fernández Oro, 2 de Los Menucos, 1 de Allen, 1 de Comallo, 1 Pomona y 1 de Villa Regina que se encuentra internado en la ciudad de Buenos Aires, pero su domicilio es en esa ciudad.

Con respecto a los casos fallecidos, ya alcanzan los 36: 8 de General Roca, 8 de Choele Choel, 5 de Bariloche, 5 de Cipolletti, 3 de Allen, 2 de Chimpay, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 de Ingeniero Jacobacci y 1 de San Antonio Oeste.