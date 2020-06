Vuelta a Neuquén, con autorización y en autos particulares

Repatriados. El transporte de pasajeros no está autorizado para ingresar a Neuquén

Más de cien días desde el inicio de la cuarentena y muchas personas no han logrado volver a Neuquén, la situación se complicó un poco más, ya que desde el 18 de mayo, como medida preventiva para evitar el avance del coronavirus, el gobierno provincial suspendió la entrada de colectivos y traffics, es decir que ninguna empresa de servicios de pasajeros puede ingresar a la provincia con “repatriados internos”.

Esto lo confirmó por Am 550 y 24/7 Canal de Noticias, Verónica Madrazo, titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de Neuquén. Hasta el 18 de mayo trabajaron de manera conjunta la subsecretaría de Transporte de la Nación y la CNRT con programas específicos de repatriación interna, para aquellas personas que querían volver a Neuquén o desde Neuquén tenían que volver a otros lugares del país.

Estos viajes siempre se hicieron bajo estricto protocolo, aseguró Madrazo, mayormente durante la madrugada y con personal de Salud de la provincia. Pero en la actualidad sin las autorizaciones para las empresas, aquellos que deban volver, deberán hacerlo de manera particular.

Los permisos deben solicitarse al Ministerio de Ciudadanía provincial (https://ciudadanianqn.gob.ar/portal/repatriacion/), ingresando todos los datos, como por ejemplo la patente del vehículo, y quiénes viajarán, pero se debe tener en cuenta que pueden demorar hasta 48 horas, ya que se analizan uno por uno, de manera meticulosa, explicó la titular de la Comisión Reguladora y agregó que en caso de un viaje de urgencia, lo que llaman una “excepción”, deben dirigirse a la Defensoría General de la Provincia de Neuquén.

Madrazo también remarcó que el dueño del vehículo que realizará el viaje debe ser familiar o pariente de quien necesita el traslado, y aquí el gran problema es que hubo viajes de particulares sin ningún tipo de control, “están arriesgando la salud de todos los neuquinos trayendo gente a Neuquén en forma particular en servicios privados, los cuales no son anunciados ni autorizados por nadie, por lo tanto esa persona que está ingresando a Neuquén, no ingresa al sistema de registro de salud que hay en la provincia y nadie lleva adelante un control sobre el estado de salud de esa persona, y eso es sumamente irresponsable” aseveró Madrazo.

La titular de la CNRT provincial solicitó responsabilidad para la ciudadanía “que entiendan que estamos dentro de un marco de pandemia” y afirmó también que hubo servicios de traffics que realizaron viajes sin autorización, por lo que pidió a la gente que si tiene conocimiento de estas situaciones que por favor lo denuncie.