Se filtró el gesto de Mauro Icardi que demuestra que no está enamorado de la China Suárez

A medida que Mauro Icardi y la China Suárez se muestran en público cada vez son más las polémicas que surgen producto del análisis que se realiza a cada movimiento que hacen. En este sentido, los especialistas pusieron el foco en la pareja y dieron a conocer que existen grandes chances de que el amor no triunfe entre ellos.

Cuando parecía que las especulaciones sobre la veracidad de este amor habían llegado a su fin, un nuevo problema salió a la luz. Se debe a que la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar en el foco, ya que se volvió a instalar que su romance es mucho más frágil de lo que muestran.

Todo comenzó luego de que la actriz paseara con el futbolista de la mano con el futbolista por el campo de juego de Galatasaray. Esto llevó a una comparación respecto a su comportamiento con su actual pareja y el que tenía con Wanda Nara, su ex. En esta situación su lenguaje corporal lo habría traicionado y muchos aclararon que fue la clave para deschavar que no está enamorado.

Mailén Rollieri, consultora psicológica, en sus redes sociales analizó el comportamiento de ambos y marcó las claves que demuestran que el romance no va por buen camino. Para eso, comenzó analizando al futbolista con su ex: “Van agarrados de la mano, él la mira a los ojos, la deja acompañarlo en un momento clave de su carrera. Es una actitud que muestra conexión, seguridad, entrega”.

Para colmo, al trazar una comparación demostró que Wanda Nara estaba mucho más pegada a él e incluso suelta en su comportamiento, con mayor comodidad. Ante esto, destacó que Mauro Icardi “deja que Wanda forme parte de su mundo”, cosa que no sucedería con su actual pareja.

Pero a la hora de enfocarse en la China Suárez la situación cambia por completo: “No van de la mano, él no se da vuelta a mirarla, no hay contacto visual ni interacción real”. Y sumó con más polémica: “Cuando alguien no está interesado en vos, también lo demuestra. Te deja atrás, no te incluye. Esa distancia corporal es una señal clara”.

“Los gestos corporales son coherentes con lo que sentimos. Cuando un hombre está enamorado, lo vas a ver en cómo te toca, cómo te mira, si te incluye en momentos importantes de su vida. Si no está interesado, el cuerpo también lo dice”, destacó la especialista, resaltando su postura de que Mauro Icardi no está enamorado de la China Suárez.