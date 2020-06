Así estará el tiempo durante el fin de semana

Luego de los anuncios y publicaciones del gobernador Omar Gutiérrez en su cuenta de Twitter, donde muestra el detalle de las actividades que la provincia de Neuquén habilitó a partir de este viernes, muchas personas comienzan a mirar de reojo el pronóstico del fin de semana para para salir a disfrutar y despejarse de la cuarentena.

Según lo reportado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, habrá un ingreso de aire frío y húmedo, desde el pacífico, que provocará períodos de viento moderado sobre toda la región y descenso de la temperatura a partir del día domingo. En área de montaña se esperan lluvias y nevadas para el fin de semana.

Este viernes en la región del Alto Valle, se espera una jornada paracialmente nublada sin viento, con una mínima de 1º C por la noche y una máxima de 15º C por la tarde.

El sábado tendrá una mañana con algunas nubes y por la tarde se irá cubriendo por completo el cielo. Habrá una mínima de 5º C por la mañana y 1º por la noche. La máxima rondará en los 16º C. Tampoco se sentirá el viento durante la jornada.

Para el domingo, la novedad tiene que ver con el sol, que estará más presentes entre algunas nubes. La mínima será de 4º C por la mañana y de 1º C por la noche. La máxima será de 12º C por la tardecita, en otro día donde no se hará presente el viento.



Jornadas frescas pero sin viento ni lluvia se esperan el fin de semana en la región, para caminar, trotar y disfrutar de las nuevas actividades recreativas.