Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Las bajas temperaturas y la pronta llegada del invierno obligan a encender los calefactores en nuestros hogares y, es por ello que, desde el Ministerio de Salud de Neuquén publicaron sencillas acciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono (CO). La prevención y la sensibilización de la población es la clave para evitar muertes.

El monóxido de carbono (CO) es el producto de la combustión incompleta del gas (de red, garrafa, etc.) o cualquier otro combustible (leña, querosén, nafta, plásticos, etc). Es originado por el mal funcionamiento de los artefactos (calefón, termotanque, estufas, cocina, grupo electrógeno, estufas de querosén, caños de escape de vehículos en lugares cerrados) y se acumula rápidamente en lugares con poca ventilación.

No es detectable mediante los sentidos, porque no tiene color, olor, sabor ni es irritante.

Las intoxicaciones por CO son posibles de evitar y para ello se recomienda una ventilación permanente en cada ambiente calefaccionado. Es importante recordar que las hornallas y el horno son artefactos que no deben ser utilizados para calefaccionar el hogar.

Si se usan estufas y braseros, no se debe arrojar al fuego ningún tipo de plástico, goma o metales, y siempre se los debe apagar para dormir. En cuanto a los artefactos a gas, se aconsejan las estufas de tiro balanceado y su control anual por parte de un gasista matriculado.

Cerrar las llaves de gas durante ausencias prolongadas.

Es importante prestar atención al color de la llama del quemador de los artefactos a gas que debe ser de color azul con los extremos transparentes. Al encenderse no debe quedar una parte apagada o demorar excesivamente en encenderse por completo.

Se recomienda evitar las instalaciones de calefones o termotanques en el baño o en espacios sin ventilación; así como también encender motores a combustión en lugares cerrados (autos, grupos electrógenos, motosierras, etc.).

Los síntomas de intoxicación pueden ser dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, zumbidos en los oídos, dificultad para concentrarse, convulsiones, desmayo, dolor de pecho, falta de aire, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad y/o dolor muscular, llanto constante, rechazo del alimento, succión débil (niños y lactantes), entre otros.

Ante la sospecha de intoxicación, es importante retirar rápido a la persona hacia un lugar ventilado, abrir puertas y ventanas, y pedir ayuda de inmediato llamando al 107. El tratamiento adecuado es el oxígeno a altas concentraciones y aplicado oportunamente, evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas o meses después.

Otros números de teléfonos útiles son bomberos 100, policía 101, Defensa Civil provincial 103.