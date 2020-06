Ataque homofóbico a un docente de Roca

El docente de Química de un colegio de General Roca, fue insultado vía WhathsApp, por la madre de un alumno cuando se enteró de su condición sexual. El incidente ocurrió cuando el profesor le envió a sus alumnos, las consignas de un trabajo para recuperar la materia previa de un año anterior.

Cesar Barrera es profesor de Química en el ESRN N°16 (Ex CBU N°16), en la ciudad de General Roca y la semana pasada, las autoridades del colegio, le encomendaron que le enviara a un grupo de alumnos las consignas de un trabajo práctico vía WhatsApp. Para ésto, la administración del colegio le suministró a Barrera los números de contacto de los estudiantes que debían hacer el trabajo y, para los casos en que no tuvieran teléfono celular, el número de alguno de sus padres.

El docente hizo el envío del archivo PDF desde su teléfono personal, junto a una explicación que detallaba de que se trataba este trabajo; el viernes pasado, al día siguiente de enviar los mensajes, la madre de un alumno le respondió como si se tratara de un mensaje equivocado, pero expresando conceptos violentos y homofóbicos. Barrera tiene como imagen de perfil de WhatsApp, una foto suya junto a su pareja.

A raíz de este episodio, Barrera se comunicó con las autoridades del colegio para ponerlos al tanto de la novedad y para confirmar que el número de contacto era el correcto. Entendido que no existía ningún error en el número de teléfono, volvió a escribirle a la mujer pero sólo para informarle la fecha de entrega del trabajo.

Paralelamente, desde el colegio se comunicaron con la madre del alumno y ella confirmó que le contestó de esa manera y lo bloqueó, porque no le gustó la foto de perfil del docente. "Miré la foto de perfil y parecían dos muchachones en una cama y dije ¿Quién será, me estarán cargando?. La foto no me gustó", dijo la mujer.

Cesar Barrera explicó a este medio que desde el colegio se pusieron inmediatamente a su disposición y le informaron que lo acompañarían en lo decidiera, además de repudiar los conceptos vertidos por la mujer en cuestión. Cuando le consultamos si pensaba hacer la denuncia ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), dijo que aún lo estaba analizando, "Lo conversé con mi pareja, incluso él me convenció para que lo hiciera público. Pero para denunciarlo formalmente, primero me tengo que asegurar que no afecte de ninguna manera al alumno. Los chicos no tienen que pagar por los errores de los adultos. Lo voy a seguir pensando, no quiero hacer un daño mayor por simple bronca", aclaró el docente.