Incertidumbre por nuevas restricciones

Mientras los comerciantes ven pasar los días con la incertidumbre de no saber cuanto más pasará hasta que se empiece a revertir la crisis de sus negocios por la pandemia, se manifiestan agradecidos porque con algunas restricciones pueden seguir sus actividades.

Todos dicen ser muy conscientes de la situación de crecimiento de contagios de Covid-19 y por ende también entienden la necesidad de medidas que lleven a disminuir la cantidad de ciudadanos circulando por las calles de la ciudad, pero al mismo tiempo sostienen que se verán disminuidas sus ventas por la restricción según el número de DNI.

En una recorrida efectuada por comercios del bajo neuquino, se observaba en la mañana de este miércoles muy poca gente transitando, tanto en vehículos particulares como a pie, lo que se traduce en menos potenciales clientes para los comercios que buscan cumplir con todos los requisitos para poder sostener la actividad.

Mientras tanto, esa misma incertidumbre llevó a que muchos llenen de leyendas de ofertas por liquidación en sus vidrieras, mientras algunos ya bajaron definitivamente sus persianas y otros se aprestan a hacerlo aduciendo que no consiguen ingresos en sus actividades y ya están incumpliendo con el pago de impuestos, alquileres y salarios de personal.

Incertidumbre de consumidores

Al mismo tiempo, en este primer día de restricciones por terminación del DNI, hubo muchos casos de ciudadanos que llegaron a comprar en algunos lugares sin percatarse que no les corresponde circular, de acuerdo al DNI que portaban. Esto deja en claro por en lado que no hay demasiados controles, pero lo más preocupante es que no se habían enterado de las nuevas medidas, y por ende no las estaban respetando.

La situación descripta, fue comentada por varios comerciantes que debieron rechazar clientes por temor a recibir sanciones en caso de realizar ventas, con todo lo que esto significa en tiempos de tanta necesidad de vender.

Ante tamaña desinformación, los mismos comerciantes sugieren que desde el ejecutivo local se brinde más información a la ciudadanía, ya que es evidente que muchos podrían recibir sanciones por falta de comunicación.