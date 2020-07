Sin actividad, el turismo busca una ley de auxilio económico

Pasaron casi cuatro meses desde el inicio de la cuarentena y el sector turístico, una de las actividades mas importantes de la provincia, no ha tenido ingresos. Ahora están trabajando en lograr una ley de asistencia, y apuntan a que los gobernantes «comprendan la importancia de nuestra actividad”, así lo afirmó Clarisa Vermeulen Presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro.

Vermeulen dijo en AM 550 que la única actividad que tuvieron fueron fue por repatriaciones y reprogramación de viajes, ahora buscan esta ley, pero sostuvo que de no lograrla, la propuesta desde Nación es que el Ministerio de Turismo trabaje, ya lo viene haciendo, en un plan de auxilio para obras de infraestructura que “a nosotros como privados, la verdad no nos afecta, no nos cambia que vaya a haber más demanda, con mayores obras de infraestructuras, miradores, corredores, caminos que todavía no se hicieron, puentes y demás y capacitaciones. Hace cuatro meses que las agencias nos estamos capacitando, actualizando, renovando constantemente”.

En cuanto al trabajo con el gobierno de Neuquén, se está analizando poner en funcionamiento algún tipo de turismo, lograr una apertura pero “bastante difícil se ve cuando avanzamos y retrocedemos”. La presidenta de la Asociación de Viajes sostuvo que en un mes y medio, el 1° de septiembre volverían los vuelos internos e internacionales, “pero con el avance del virus, se ve bastante incierto. Hoy lo más preocupante es ver como empezamos a salir de apoco y nos comportamos de manera correcta para que el virus no siga propagándose por todos lados”.

Clarisa Vermeulen remarcó la importancia de la ley que los proteja, si bien el gobierno nacional brindó una ayuda parcial con el pago de los sueldos, no alcanzó a la totalidad de las empresas al igual que la línea de créditos a tasa cero, “queremos que la ley salga para todos no para algunos”.

En la Asociación son 60 las agencias de viajes que nuclean la provincia de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, y son 28 las asociaciones en todo el país, Neuquén tiene alrededor de 200 agencias y en el alto valle hay unas 220. Todas se están sosteniendo, se les sigue pagando a los empleados, pero están endeudados ya que no es posible pagar impuestos, solo los gastos esenciales. Algunos buscan otras actividades, otros se mantienen con su sus ahorros.

Lo cierto es hay gente que trabaja hace más de 40 años en el sector turístico, y no pueden ahora volcarse a otro rubro. Vermeulen afirmó además que no fueron buenos los últimos años y desde agosto de 2019 “la estamos sufriendo como nunca, prácticamente no es una actividad rentable”.

“Es angustiante ver esta actividad tan abandonada, que nuestros gobernantes no entiendan qué es lo que estamos pidiendo” lamentó y agregó “pedimos que salga una ley en serio. No una bajada de línea que vayan transformando una ley como el gobierno quiere, todo a través de un dedo”.