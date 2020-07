Tras la muerte de su esposo, tuvo que luchar contra la aseguradora

Una mujer sufrió la pérdida de su esposo, producto de un accidente de tránsito, y en medio de ese profundo dolor, tuvo que lidiar contra la compañía de seguros, que pretendía pagarle menos de lo que correspondía. Tal es así que tuvo que ir a la Justicia para que le recocieran el daño total del vehículo que salió despedido de la Ruta 22 y terminó en el desagüe que corre paralelo al carril contrario.

Eso ocurrió a la altura de Guerrico y el hombre fue trasladado al hospital más cercano, donde luego murió. Ahora, fuentes de la Justicia rionegrina dijeron que La Mercantil Andina SA fue condenada a indemnizar a la viuda con el valor de un vehículo cero kilómetro.

La pareja tenía cobertura del riesgo por accidente con destrucción total del automotor, como así también una indemnización de vehículo cero kilómetro, cobertura adicional por gastos de gestoría en la baja del vehículo y cobertura por muerte del conductor, entre otras prestaciones.

Claro está que el rubro de muerte del conductor no tuvo objeción por la empresa de seguros. Sin embargo, estimó el daño del vehículo en el 63,35 %, por lo que al no alcanzar el 80% entendió que no existía obligación de indemnizar en este rubro.

Un informe pericial mecánico examinó el vehículo y cuantificó los daños en 95 por ciento. Entre otras cosas, explicó que el ingreso de agua en el interior del motor -cámara de combustión- dañó de forma severa los aros, pistones y las bielas.