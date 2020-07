Duermen en la terminal porque no pueden volver a Tucumán

En cuarentena y sin colectivos, la terminal de colectivos de Roca es un desierto. Solo el kiosco y algún local más está abierto. Entonces el foco cae en tres personas que duermen en el piso, entre bolsos y mochilas. Son trabajadores que vinieron de Tucumán a trabajar en las chacras y ahora no pueden regresar. Sin respuestas, esperan que pase la pandemia, sin casa y comiendo lo que puden comprar con los pocos ahorros que les queda.

La vuelta estaba organizada y planificada, a cargo del gobierno de Tucumán. Pero algo pasó. El colectivo nunca llegó. Todo estaba previsto para que inicie el recorrido por Río Colorado y a las 14 debía llegar a Roca. Sin embargo nunca más se pudieron comunicar con la empresa de transporte.

En total somos 30 las personas, el colectivo iba a pasar por acá, por Cervantes Allen y Neuquén, pero nos dejaron tirados

En Roca está Juan Pérez de 23 años, junto a su hermano y otro hombre, pero en la región son más de 30 los peones rurales que permanecen varados si saber cómo van a volver sus casas. "En total somos 30 las personas, el colectivo iba a pasar por acá, por Cervantes Allen y Neuquén, pero nos dejaron tirados", reflexionó Juan.

"Anoche anduvimos dando vueltas a ver dónde podíamos dormir y tuvimos que pasar la noche en la calle. Después nos vinimos a la terminal, pero no sabemos si nos podemos quedar", explicó y luego contó que es muy poco el dinero con el que cuentan porque "no nos pagaron lo que nos deben".

La situación es desesperante, porque no saben si el colectivo ya volvió a Tucumán o en algún momento pasará a buscarlos. Incluso una mujer estuvo todo el día esperando en la banquina de la Ruta 22 en Cervantes, pero el colectivo que nunca pasó.

"Estamos desesperados, esperando que alguien nos ayude. No sabemos si hay problemas con los papeles, dicen que no hay permisos para todos", afirmó. Tampoco pudieron tomar contacto con el gremio Uatre: "llamamos al sindicato pero no nos dan respuestas"necesitamos que alguien nos escuche y nos ayude", cerró.

En el operativo retorno a Tucumán estaba previsto que una vez en aquella provincia debían cumplir un aislamiento estricto de 15 días.