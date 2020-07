El cerro Catedral abre la semana que viene

La municipalidad de Bariloche y la empresa Catedral Alta Patagonia acordaron que la semana que viene reabrirá el centro de esquí más importante de sudameríca. En un primer momento sólo estará permitido que concurran los residentes en la ciudad. El apuro no era sólo de la empresa, sino también del ejecutivo municipal que necesita de forma urgente el pago del canon por la explotación del cerro.

Aún no está definida la forma en que el grupo Trappa pagará la primera cuota por el uso del cerro. La discusión está centrada en que el centro de esquí aún no abrió y la empresa no puede afrontar ese gasto sin ingresos. Es por esto que desde el Municipio esta todo acordado para que la semana que viene sea la apertura y luego, de acuerdo a la rentabilidad, poder ponerle fecha al pago.

En este caso poco importó el covid y la cantidad de contagios que hay en la ciudad. Los intereses públicos y privados se unen en esta urgencia.

En una primera etapa sólo se habilitarán las pistas para la actividad deportiva, pero no se abrirán los paradores de la montaña ni los de la base. El objetivo es implementar una apertura escalonada y no se permitirá la circulación de peatones por el centro de esquí.

Esta determinación del gobierno se da luego de la marcha de operadores turísticos de la ciudad que demandaban una rápida habilitación de la temporada.

La habilitación del esquí para residentes será sólo en el centro de esqui administrado por la familia Trappa, ya que no hay novedades para el Cerro Otto y el Campanario.

Es importante recordar que durante la cuarentena, el intendente Gustavo Gennuso firmó la polémica ampliación del contrato con CAPSA que tendrá la administración del centro de esquí hasta 2056, a cambio de una inversión de 22 millones de dólares.