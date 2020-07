Piden que se prorrogue la prohibición de desalojos

El Decreto presidencial que implementó la cuarentena también fijó algunas prohibiciones con respecto al costo de los alquileres y los desalojos, pero fijó como fecha tope el 30 de septiembre de este año. Ante la sanción de una nueva ley de alquileres, el legislador Elbi Cides solicitó al gobierno provincial y nacional la prórroga de los artículos en cuestión hasta el 31 de marzo del año próximo.

Cides ingresó un proyecto de comunicación dirigido a los Ejecutivos nacional y provincial. Y argumentó el pedido con un informe de Inquilinos Agrupados que evidencia que en Río Negro "de 140 mil inquilinos, el 46,7% no pudo pagar el alquiler, lo que habla de un endeudamiento estructural importante y que no parece resolverse durante 2020, ya que este año no habrá temporada turística y las exportaciones no se reactivarán porque la economía mundial está deprimida".

En el primer artículo del proyecto de comunicación, plantea "la necesidad de extender hasta el 31 de marzo de 2021, el plazo de vigencia del Decreto N° 320/2020"; y en el segundo "la necesidad de iniciar las acciones correspondientes tendientes a la implementación de la Ley 27.551 'Nueva Ley de Alquileres' en la provincia de Río Negro".

Cides vaticinó que a tan solo un mes y medio de cumplirse el plazo previsto por el DNU presidencial, "es inminente una marea de juicios por embargos a garantes, y aumentaría la presión por parte del sector propietario para el cobro de los aumentos adeudados, se torna necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan".



"También, se torna indispensable que sea paulatina la forma de aplicación de la llamada Ley Nacional de Alquileres, en donde los salarios están fuertemente comprometidos, y siguen quedando expuestos a los precios de la renovación de contratos en el marco de la economía de pandemia", concluyó Cides.

El DNU firmado por Alberto Fernández congeló el valor de los alquileres desde el comienzo de la cuarentena hasta el 30 de septiembre de este año y fija igual fecha para la prohibición de los desalojos.