Comenzó la temporada de invierno en el Catedral

Como estaba previsto, a las 9.30 abrió el primer centro de esquí del país habilitado en plena pandemia. La prueba piloto exclusiva para residentes que sacaron el pase, tiene estrictos protocolos para evitar contagio de covid 19 en una ciudad con circulación viral comunitaria, como justo hoy volvió a considerarla el Ministerio de Salud de Nación.

La apertura del cerro estaba prevista para ayer miércoles, pero por el temporal de nieve se postergó hasta hoy. La temperatura cerca del horario de habilitación de los medios de elevación era de 6 grados bajo cero y luego subió durante la jornada. Son 7.500 personas los que pagaron en noviembre del año pasado 15 mil pesos por el pase que les permita esquiar toda la temporada.

El protocolo habilitado por Salud Pública indica que en todo momento los esquiadores deben utilizar tapabocas y se debe mantener el distanciamiento social en mientras esperan acceder a los medios de elevación.

En todo el complejo se pudo observar también el trabajo del personal de la empresa concesionaria y también de instructores de esquí que a modo de preventores, asisten a quienes se acercaron al cerro. También Policía y Gendarmería Nacional controlan la implementación de las medidas de seguridad y sanidad.

El intendente Gustavo Genusso confirmó que hubo más de dos mil personas durante la primera jornada y muchos de ellos ya desde las 8 de la mañana estaban haciendo cola para poder subir a esquiar. Además reconoció que las fuerzas de seguridad se les complicaba mucho mantener a los vecinos fuera del Catedral con el cerro cerrado.

En declaraciones a Cambio de Aire de AM550 aseguró que "Era más complicado tener el cerro cerrado que abierto, porque la gente igual se las ingeniaba y se iba a lugares peligrosos" y que "había mucha expectativa, hay una nieve como nunca".

El intendente explicó que "en estos 10 días de prueba, no abrieron los comercios gastronómicos en la base y sólo algunos funcionan con take away. Solo están abiertos los refugios".

Desde la empresa insistieron que sólo podrán disfrutar del centro de esquí los residentes que compraron el pase y que no está permitido el asenso peatonal o la práctica de culipatín en la base.