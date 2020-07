Reservan las camas de Roca para pacientes con coronavirus

El Ministerio de Salud de Río Negro decidió trasladar pacientes con patologías que no requieren complejidad hospitalaria a Allen y Regina, con la intención de liberar el sector de internación del hospital de Roca y reservarlo para los casos de covid positivo que no puedan ir a hoteles por su gravedad. Son hospitales que pueden resolver cirugías o partos sin inconvenientes.

La novedad fue dada a conocer por la secretaria de Salud Mercedes Iberó durante el parte diario de la situación de coronavirus en la provincia. La funcionaria dejó en claro que "el hospital de Roca no colapsó" y explicó que "lo que estamos haciendo es dejar el hospital de Roca para los pacientes que necesiten internación y que no puedan ir a un hotel. Además, Roca es el hospital de derivación para todo el Valle, todo aquello que no necesite complejidad y que no sea covid se resolverá en otros hospitales de la zona como Regina y Allen, son hospitales que pueden resolver cirugías o partos, y dejamos el de Roca para covid".

Precisamente Roca fue nuevamente la ciudad con más contagios registrados hoy. De los 25 confirmados, 11 fueron en esta ciudad sobre 45 personas hisopadas. También se dieron de alta 4 pacientes, y hay 91 casos activos. Sin embargo, tanto Salud como el Municipio coincidieron en que se flexibilice la cuarentena y desde mañana quedan habilitadas las salidas recreativas por número de documento.

En Bariloche se confirmaron 4 casos nuevos sobre 32 personas hisopadas, y se dieron de alta a 12 pacientes, por lo que el número de pacientes activos se redujo considerablemente, ahora hay 43 enfermos activos.

En Jacobacci bajaron un tanto los enfermos al contabilizar 7 altas hoy, en tanto que se testearon a 5 personas y de ellas 3 dieron positivo. Actualmente hay 20 casos activos.

Además, se confirmaron 3 casos nuevos en Huergo y 2 en Allen, que tienen relación con los enfermos detectados en los días anteriores. "Los nuevos contagios son casos cercanos a los enfermos, varios de ellos como eran de una empresa de Neuquén fueron a cumplir aislamiento allá", relató Iberó.

En Río Negro hay 211 casos activos: 91 de General Roca, 43 de Bariloche, 20 de Huergo, 14 de Jacobacci, 9 de Allen, 9 de Villa Regina, 8 de Cervantes, 5 de Mainqué, 4 de Cinco Saltos, 3 de Cipolletti, 2 de Dina Huapi, 2 de Río Colorado y 1 de Comallo.

Y los fallecidos son 41: 9 de Roca, 8 de Bariloche, 8 de Choele Choel, 6 de Cipolletti, 3 de Allen, 2 de Chimpay, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 de Jacobacci y 1 de San Antonio Oeste.